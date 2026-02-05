威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、兔、馬、狗等4個生肖，可搭配彩券行的方位「朝北、東北」，以及今天的幸運色是黃色、米黃色等色系，或許就有可能在年前搶當億萬富翁。

命理師楊登嵙說，今天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，屬這4個生肖的民眾，可以到彩券行試試手氣，另外今天的財神方是在「北、東北方」，可以現居地為中心點的方位作為依據，選擇財神方的彩券行。

楊登嵙也說，今天的幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

楊登嵙提醒，鼻子跟耳朵象徵「財帛宮」與「福氣」，在購買彩券之前，可以先動一動鼻子跟耳朵，幫助財氣、福氣流動，增加運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。