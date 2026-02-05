聽新聞
0:00 / 0:00
威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁
威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、兔、馬、狗等4個生肖，可搭配彩券行的方位「朝北、東北」，以及今天的幸運色是黃色、米黃色等色系，或許就有可能在年前搶當億萬富翁。
命理師楊登嵙說，今天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，屬這4個生肖的民眾，可以到彩券行試試手氣，另外今天的財神方是在「北、東北方」，可以現居地為中心點的方位作為依據，選擇財神方的彩券行。
楊登嵙也說，今天的幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。
楊登嵙提醒，鼻子跟耳朵象徵「財帛宮」與「福氣」，在購買彩券之前，可以先動一動鼻子跟耳朵，幫助財氣、福氣流動，增加運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言