快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元。圖／本報資料照片
威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元。圖／本報資料照片

威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、兔、馬、狗等4個生肖，可搭配彩券行的方位「朝北、東北」，以及今天的幸運色是黃色、米黃色等色系，或許就有可能在年前搶當億萬富翁。

命理師楊登嵙說，今天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，屬這4個生肖的民眾，可以到彩券行試試手氣，另外今天的財神方是在「北、東北方」，可以現居地為中心點的方位作為依據，選擇財神方的彩券行。

楊登嵙也說，今天的幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

楊登嵙提醒，鼻子跟耳朵象徵「財帛宮」與「福氣」，在購買彩券之前，可以先動一動鼻子跟耳朵，幫助財氣、福氣流動，增加運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彩券行 楊登嵙 財運 威力彩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

2月4日入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解一年災禍

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

今天入大寒節氣！ 4生肖注意失眠多夢 忌「出汗過多損陽氣」

相關新聞

威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、兔、馬、狗等4個生肖，可搭配彩券行的方...

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

感情中最忌憚第三者的出現。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會直球對決小三的星座，快來看看他們解決感情問題的方式是什麼吧！請參考太陽、金星、上升星座。

馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚

馬年整體運勢最佳前三名，請看這裡。

每日星座運勢／水瓶有機會因工作與 優秀異性結緣

2026-02-05牡羊座短評：今天好運氣特別眷顧你。【整體運】單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從

埃及人心中「死後的世界」：永恆活在奧西里斯王國…亡靈也趕牛種田

據《門之書》以及描繪埃及冥界的其他「指南」，奧西里斯王國形成了冥界的第六區。在非常早期的時候，它被認為位於西三角洲，但自第十二王朝以後，神學家把它放在上埃及的阿拜多斯附近。而在王朝時期結束之前，奧西里斯的冥界已經納入了埃及各省的冥界。當靈魂以受宣福者或靈體的形態抵達此地時，奧西里斯的侍臣會將他帶往由奧西里斯命令分配的居所或宅邸，他便在那裡開始新的生活。

熱得快、冷也快！「3生肖」談戀愛容易分手 愛情難長跑

感情的長久需要穩定、包容與信任，但有些生肖天性自由，雖然愛得真誠，愛得熱烈，卻難以長期維持一段關係，最容易熱得快，也冷得也快，一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。