聽新聞
0:00 / 0:00
快檢查！命理師：錢包別放「4樣東西」會損財…很多人都中了
每個人都希望獲得好運勢，但你知道錢包裡放什麼東西會影響財運嗎？命理專家王老師在臉書發布影片，分享絕對不能放進錢包中的東西，提醒民眾如果不快點把這些東西拿出來，你的錢會一直流失。
第一、過世親人以及寵物的照片
這些東西放在一般的包包裡就好，若放在錢包中會影響能量磁場，錢不會喜歡的。
第二、尖銳物品
例如別放鑰匙，也不要放收據和發票，會讓你損財。
第三、別人的名片
千萬不要把別人名片放進自己錢包，因為每個人磁場都不一樣，恐怕會影響財運。
第四、過期的護身符
過期的護身符快把它拿出來，不然會影響到你的財運。
王老師最後提醒，每天回家不要亂把錢包放在鞋櫃上，最好放在財位上。此外，2026年若要更換錢包，搭配丙午年的能量，最好選「紅色或紫色」的錢包。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言