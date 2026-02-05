快訊

快檢查！命理師：錢包別放「4樣東西」會損財…很多人都中了

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師分享絕對不能放進錢包中的東西。示意圖／ingimage
命理專家王老師分享絕對不能放進錢包中的東西。示意圖／ingimage

每個人都希望獲得好運勢，但你知道錢包裡放什麼東西會影響財運嗎？命理專家王老師在臉書發布影片，分享絕對不能放進錢包中的東西，提醒民眾如果不快點把這些東西拿出來，你的錢會一直流失。

第一、過世親人以及寵物的照片

這些東西放在一般的包包裡就好，若放在錢包中會影響能量磁場，錢不會喜歡的。

第二、尖銳物品

例如別放鑰匙，也不要放收據和發票，會讓你損財。

第三、別人的名片

千萬不要把別人名片放進自己錢包，因為每個人磁場都不一樣，恐怕會影響財運。

第四、過期的護身符

過期的護身符快把它拿出來，不然會影響到你的財運。

王老師最後提醒，每天回家不要亂把錢包放在鞋櫃上，最好放在財位上。此外，2026年若要更換錢包，搭配丙午年的能量，最好選「紅色或紫色」的錢包。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

