快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

很會腦補！「5星座」超容易內耗 總是替別人想、卻不放過自己　

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

在這個高壓的現代社會，「精神內耗」成了許多人的隱形殺手。你是否常覺得明明坐在辦公室一天，卻比跑馬拉松還疲憊？這可能不是身體累了，而是你的「心」超載了！有某幾個星座，天生意思緒細膩、情感豐富，一點風吹草動就能在腦中上演八點檔。雖然這種特質讓他們容易焦慮糾結，陷入自我懷疑的泥沼，但換個角度看，這其實是一種極致的「共情力」與「洞察力」。快來看看你是不是這些容易想太多的「腦補王」，學會讓大腦適時關機，把敏感變成你職場與生活中最強的超能力！

TOP 5：天蠍座

天蠍座的內耗源自於對「真相」的執著，你們天生就有一雙X光眼，習慣去分析每一句話背後的動機，深怕被欺騙或背叛。這種隨時處於備戰狀態的防衛心，讓你的大腦像高速運轉的處理器，一刻都不得閒。雖然這種深度思考讓你很累，但也讓你擁有絕佳的洞察力與危機意識，總能避開風險、看穿謊言。把這份多疑轉化為對未來的佈局吧！你的直覺通常準得可怕，只要學會適時「登出」你的偵探大腦，你會發現單純地享受當下，其實也是一種強大的掌控力。

TOP 4：巨蟹座

巨蟹座就是天生的「情緒接收器」，你們的殼很硬，心卻軟得像豆腐。周遭氣氛只要稍微不對勁，你馬上就會開啟警報雷達，擔心是不是自己做錯了什麼，這種過度的小心翼翼，讓你明明沒做什麼事，回家卻覺得虛脫。其實，這份細膩是因為你極度重感情，想守護身邊的每一個人。試著把「情緒界線」拉出來，學會把別人的課題還給對方，保留你那份珍貴的母性光輝去照顧值得的人，你會發現世界其實沒有那麼多敵意，你的溫柔值得被更好地對待。

TOP 3：天秤座

天秤座的內耗，說穿了就是「想讓所有人都開心」！你們心裡永遠擺著一個天平，為了不讓場面尷尬、不讓人失望，常常在 A 和 B 選項之間來回糾結，搞得自己焦慮爆表。這種選擇困難症不是因為沒主見，而是因為你太懂得換位思考，太在乎別人的感受了。親愛的，你要知道「平衡」不代表要犧牲自己，有時候大膽做決定，反而能展現你的魄力。你的周全與體貼大家都有看在眼裡，這份溫暖的人緣就是你最大的財富，別再為了別人難為自己了！

TOP 2：雙魚座

雙魚座的腦袋裡是不是住著一個奧斯卡金像獎導演？你們太擅長「腦補」了，別人無心的一個眼神，你就能在心裡演完一整部悲情電影。這種遊走在現實與幻想之間的拉扯，往往是你們精神耗弱的主因。不過，這份易感體質其實是老天給你的禮物，代表你擁有比常人更強的創造力與共情力。別把情緒悶在心裡空轉，試著把它轉化成創作的養分，無論是寫作、藝術還是療癒他人，你的敏感會變成最溫柔的力量，感動無數人。

TOP 1：處女座

處女座的朋友，你們的內耗其實來自於一種高級的「職人精神」！別人覺得過得去就好，但你的眼裡容不下一粒沙，總是在腦中反覆檢查有沒有哪裡沒做好。這種不斷自我挑剔的過程雖然讓你身心俱疲，覺得自己永遠不夠好，但也正因為這份近乎苛求的嚴謹，讓你經手的每一件事都能達到完美的境界。試著放過自己一點點，你的 80 分已經是別人的滿分了，把那份對細節的執著變成專業的勳章，你會發現大家其實超愛你這種靠譜的個性！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

內耗 情緒 馬拉松 處女座
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

立春過後「四大星座」喜迎財神！雙子中樂透、她投資會賺

2026尾牙中大獎必看！12星座「招財開運法」大公開

多情或濫情？三星座曖昧高手…第一名從不拒絕：不想傷害你

馬年財氣噴出！「三星座女」財運大好…金牛投資有回報、她興趣變現

相關新聞

很會腦補！「5星座」超容易內耗 總是替別人想、卻不放過自己　

在這個高壓的現代社會，「精神內耗」成了許多人的隱形殺手。你是否常覺得明明坐在辦公室一天，卻比跑馬拉松還疲憊？這可能不是身體累了，而是你的「心」超載了！有某幾個星座，天生意思緒細膩、情感豐富，一點風吹草動就能在腦中上演八點檔。雖然這種特質讓他們容易焦慮糾結，陷入自我懷疑的泥沼，但換個角度看，這其實是一種極致的「共情力」與「洞察力」。快來看看你是不是這些容易想太多的「腦補王」，學會讓大腦適時關機，把敏感變成你職場與生活中最強的超能力！

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「人氣旺盛」：收益更豐富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人越夜美麗，錢財滾滾來，有人則是個人魅力急遽上升，獲得豐盛收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：獅子走出內耗、雙魚工作被檢視、雙子感情別裝傻

本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。

每日星座運勢／水瓶發揮個人的專業 取得大家認同

2026-02-09牡羊座短評：專心工作是你快樂的源泉。【整體運】感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些

2月9日威力彩上看11.5億！4生肖4星座偏財運極旺…手刀去下注

威力彩2月9日上看11.5億，4生肖4星座，偏財運極旺。命中有福報，再搭配老師所說就能中獎。

一命二運三風水！2026年求桃花、旺事業、好人緣從客廳改造起手

農曆新年將至，新年新氣象，不少人希望能在新年一年，有更好的事業、人際關係與異性緣，命理師楊登嵙分享，俗語有云「一命、二運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。