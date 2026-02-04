熱得快、冷也快！「3生肖」談戀愛容易分手 愛情難長跑

據《門之書》以及描繪埃及冥界的其他「指南」，奧西里斯王國形成了冥界的第六區。在非常早期的時候，它被認為位於西三角洲，但自第十二王朝以後，神學家把它放在上埃及的阿拜多斯附近。而在王朝時期結束之前，奧西里斯的冥界已經納入了埃及各省的冥界。當靈魂以受宣福者或靈體的形態抵達此地時，奧西里斯的侍臣會將他帶往由奧西里斯命令分配的居所或宅邸，他便在那裡開始新的生活。

2026-02-04 13:23