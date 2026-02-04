熱得快、冷也快！「3生肖」談戀愛容易分手 愛情難長跑
感情的長久需要穩定、包容與信任，但有些生肖天性自由，雖然愛得真誠，愛得熱烈，卻難以長期維持一段關係，最容易熱得快，也冷得也快，一起來看看是哪幾個生肖。
第三名：虎
虎寶寶為人熱情奔放，主觀強烈，對愛情雖是全心投入，卻也希望另一伴能與自己比肩而行，然而虎寶寶的個性帶有強烈的自主意識與控制慾，當感情進入平淡期時，容易因不滿現狀而產生衝突，虎寶寶愛得快，也散得快，往往在激情退去後，就會失去耐性，建議虎寶寶，感情若想長久，必須學會尊重對方，放慢節奏，用理解取代掌控。
第二名：馬
熱愛自由的馬寶寶，天生不喜被限制，他們在戀愛初期常表現得主動又浪漫，能讓對方心動不已，但隨著時間推進，當感覺自由被情感束縛時，便會開始退縮，馬寶寶內心渴望新鮮感與冒險，因此在感情中常三分鐘熱度，若另一半過於黏人或控制慾強，馬寶寶會感到壓力倍增，想要和馬寶寶長久常處，唯有給予他們足夠的空間與信任，讓愛在自由中延續。
第一名：猴
聰明靈巧的猴寶寶，社交能力強，異性緣極佳，他們在感情中表現得幽默又有魅力，但因好奇心旺盛，想法多變，往往難以專注於單一感情，猴寶寶容易被新鮮事物吸引，若感情進入平淡時，就有分心或尋求刺激的心態，他們並非不懂愛，只是害怕失去樂趣與激情，若想讓愛情長久，建議猴寶寶要學會穩定心性，珍惜眼前人，而不是總在追尋下一段心動的感覺。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
