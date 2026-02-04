立春財運大洗牌！塔羅牌老師點名「4生肖」最旺 敢變就能賺

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享「立春開運」運勢分析指出，立春是一年能量真正啟動的分水嶺，加上天王星順行，象徵停滯已久的局勢開始鬆動，舊有規則被打破、新的財路逐漸浮現。他表示，這段時間財運不再平均分配，而是特別流向願意調整策略、嘗試新方法、跳出舒適圈的人，其中有四個生肖在這波「財運大洗牌」中，特別容易站上有利位置。

立春後「財運大洗牌」的4大生肖

生肖鼠｜靈活變通，奇襲獲利

立春後的生肖鼠，財運關鍵在於「快與巧」。對市場變化與趨勢轉向特別敏感，適合發展副業、短期專案、接案或嘗試新型態投資，尤其是資訊差、時間差帶來的獲利空間。可能因一個臨時想法、朋友邀約，意外開啟新的收入來源，靠的是靈活應變與聰明轉彎，而非苦撐硬撐。只要保持彈性、不死守舊模式，立春後的每一次嘗試，都可能成為下一波財流的入口。

生肖龍｜破舊立新，財路自開

生肖龍迎來甩掉過去包袱的轉機期。立春後不再適合被動等待，而是要主動做出選擇，放下不再適合的合作模式或角色定位。無論是轉換跑道、談新案子，或重新包裝自身專業，只要願意跨出一步，停滯的財運就會開始加速流動，而且速度比預期更快。

生肖猴｜創意變現，靈感成金

立春後生肖猴最值錢的是創意與腦袋。過去被認為太跳脫、不切實際的想法，反而開始有人願意買單，特別適合內容創作、行銷、教學、顧問或社群相關工作。一個點子、一句話，甚至一個突如其來的靈感，都可能轉化成實際收入。關鍵在於：別急著否定自己，也別怕想法太瘋狂。只要把靈感落地，立春後真的有機會把創意換成現金。

生肖蛇｜精準布局，靜待收成

生肖蛇的財運屬於穩健累積型。立春後適合檢視投資結構、資金配置與長期規劃，不必追逐短線風口。看似沒有立刻爆發，其實正在默默累積優勢，只要保持耐心與紀律，就能在對的時間迎來收成。立春後，穩就是最大的勝率。

立春後「12生肖財運快閃提醒」

鼠：靈活轉彎就是財路，新點子比原計畫更值錢。

牛：穩中藏機會，慢慢累積關鍵籌碼。

虎：衝動消費易破財，先冷靜再出手。

兔：人脈帶財，聊天社交都有機會變現。

龍：敢做決定就有財運，猶豫反而錯失良機。

蛇：精準選擇勝過多線布局，專注回報更大。

馬：方向比速度重要，調整策略財運才會跟上。

羊：情緒影響金錢判斷，心定財才穩。

猴：靈感就是錢，越敢玩、越敢想，越容易變現。

雞：細節決定收益，小錢不漏，後面自然會有大進帳。

狗：守成即是賺，暫時不宜冒險，現在適合把已有的錢顧好。

豬：享受生活也能招財，但記得為未來留後路。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。