聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖／AI生成
時間來到2026年2月，溫柔的月亮與「幸運吉星」木星精準合相，帶來一種水到渠成的富足感。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，未來30天對下面四個星座而言，將是資產增值的黃金期。辛勤工作有了回報，「被好運選中」驚喜滿滿，能量也流入財務領域，正財和偏財都大大成長，請同時參考太陽與上升星座。

雙魚座／直覺引路 偏財靈光乍現

月木合相放大雙魚座的直覺判斷力，對市場風向與資訊變化特別敏感。近期容易因靈光乍現，發現適合的投資標的或額外收入，走過彩券行時，心中突然浮現的數字，可能就讓雙魚買中彩券。這是一段適合「小賭怡情」的時光，不必得失心放太重，只需跟隨直覺，偏財運便會湧來。

獅子座／工作有成 正財表現亮眼

獅子座的財運來自實際表現，可能是工作成果、專案結案或業績回饋，過去的努力轉化為獎金、加薪或實質收益。未來30天的財運，與獅子座的「實力與汗水」成正比，註定要名利雙收，獎金收到手軟。

天蠍座／長線收穫 資產成長可期

天蠍座這30天的財富爆發，來自過去數月數年冷靜的「長期布局」，過去沉睡的標的，或是低調的副業，突然有了爆發性成長。無論市場有多混亂，天蠍座總能冷靜地綜觀全局，掌控一切。這段時間非常適合處理房產、股票回購或是長期信託，資產會有飛躍成長。

金牛座／人脈通錢脈 意外收穫增加

金牛座未來30天會感受到「人在家中坐，財從天上來」的好運。透過人際互動，讓金牛座收穫滿滿財運，可能因親友會面，收到了價值不菲的禮物、或是一筆來自遠方的意外饋贈。金牛座這段期間偏財運穩定提升，「意外之財」也為金牛座帶來生活品質，福氣滿滿接受宇宙的寵愛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 木星 月亮 股票 彩券
下期威力彩衝9.7億！四生肖四星座偏財運旺「快找幸運地點下注」

2月5日威力彩上看9.7億，4生肖4星座偏財運旺盛，可以試試手氣。老師也說，「偏財運好不僅只是指彩劵，更多是投資股票基金與貴金屬」，當然也關乎命中有福報，再搭配老師所說才有中獎運勢。

立春財運大洗牌！塔羅牌老師點名「4生肖」最旺 敢變就能賺

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享「立春開運」運勢分析指出，立春是一年能量真正啟動的分水嶺，加上天王星順行，象徵停滯已久的局勢開始鬆動，舊有規則被打破、新的財路逐漸浮現。他表示，這段時間財運不再平均分配，而是特別流向願意調整策略、嘗試新方法、跳出舒適圈的人，其中有四個生肖在這波「財運大洗牌」中，特別容易站上有利位置。

月亮木星合相「四大星座」正財偏財都旺！雙魚靠直覺發財、他人脈通錢脈

時間來到2026年2月，溫柔的月亮與「幸運吉星」木星精準合相，帶來一種水到渠成的富足感。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，未來30天對下面四個星座而言，將是資產增值的黃金期。辛勤工作有了回報，「被好運選中」驚喜滿滿，能量也流入財務領域，正財和偏財都大大成長，請同時參考太陽與上升星座。

2月愛情運勢TOP3星座：情人節甜蜜加乘！誰最容易告白成功、關係升級？

2月的愛情氛圍很「關係導向」：有人戀愛訊號滿格、追求者一波接一波；有人默契高到像心電感應；也有人迎來談婚論嫁的窗口期。想在情人節前後把愛情推進一格？本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

燒錢、燒大房子給往生阿公…祂真的收得到嗎？通靈藥師說真相

在這樣的過程中，姊妹倆也開始思考：阿公真正需要的是什麼？親人常常會問往生的家人需要什麼、要燒多少東西給祂。我常告訴家屬，這些焚化的物品，多半是安撫活人用的；對離開的靈魂而言，祂們要去的地方用不上這些東西。真正的需求，往往來自於與人世親人之間，尚未割捨的情感羈絆。

立春正式轉年！赤馬紅羊劫＋雙火 命理師示警反噬期恐「屍橫遍野」

今天迎來二十四節氣中的立春，也象徵正式進入丙午馬年。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，丙午年屬於「赤馬紅羊劫」，再加上天干丙火、地支午火形成「雙火時節」，整體能量極端強烈，全球局勢恐怕難以平靜，派系對立、權力角力與利益重分的情況將明顯升溫。

