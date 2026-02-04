月亮木星合相「四大星座」正財偏財都旺！雙魚靠直覺發財、他人脈通錢脈

時間來到2026年2月，溫柔的月亮與「幸運吉星」木星精準合相，帶來一種水到渠成的富足感。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，未來30天對下面四個星座而言，將是資產增值的黃金期。辛勤工作有了回報，「被好運選中」驚喜滿滿，能量也流入財務領域，正財和偏財都大大成長，請同時參考太陽與上升星座。

雙魚座／直覺引路 偏財靈光乍現

月木合相放大雙魚座的直覺判斷力，對市場風向與資訊變化特別敏感。近期容易因靈光乍現，發現適合的投資標的或額外收入，走過彩券行時，心中突然浮現的數字，可能就讓雙魚買中彩券。這是一段適合「小賭怡情」的時光，不必得失心放太重，只需跟隨直覺，偏財運便會湧來。

獅子座／工作有成 正財表現亮眼

獅子座的財運來自實際表現，可能是工作成果、專案結案或業績回饋，過去的努力轉化為獎金、加薪或實質收益。未來30天的財運，與獅子座的「實力與汗水」成正比，註定要名利雙收，獎金收到手軟。

天蠍座／長線收穫 資產成長可期

天蠍座這30天的財富爆發，來自過去數月數年冷靜的「長期布局」，過去沉睡的標的，或是低調的副業，突然有了爆發性成長。無論市場有多混亂，天蠍座總能冷靜地綜觀全局，掌控一切。這段時間非常適合處理房產、股票回購或是長期信託，資產會有飛躍成長。

金牛座／人脈通錢脈 意外收穫增加

金牛座未來30天會感受到「人在家中坐，財從天上來」的好運。透過人際互動，讓金牛座收穫滿滿財運，可能因親友會面，收到了價值不菲的禮物、或是一筆來自遠方的意外饋贈。金牛座這段期間偏財運穩定提升，「意外之財」也為金牛座帶來生活品質，福氣滿滿接受宇宙的寵愛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。