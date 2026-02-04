2月愛情運勢TOP3星座：情人節甜蜜加乘！誰最容易告白成功、關係升級？

2月的愛情氛圍很「關係導向」：有人戀愛訊號滿格、追求者一波接一波；有人默契高到像心電感應；也有人迎來談婚論嫁的窗口期。想在情人節前後把愛情推進一格？本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

TOP 3｜雙魚座

單身的雙魚座

異性緣在線，特別容易遇到善解人意、能接住你情緒的人。上半月你和「年紀比你小一點」的對象特別聊得來，從流行話題、興趣梗切入，曖昧升溫很自然；下旬是你把愛說出口的好時機——與其反覆猜測「他愛不愛我」，不如先靠近一步，你會更快得到答案。



有伴侶的雙魚座

甜是真的，但也要注意「依賴感過高」會讓小事變戰場。像是約會去哪、餐廳訂位、車票機票誰負責，這些瑣碎分工若沒講清楚就容易磨擦。戀愛中的人若見面變少，反而很適合用電話、紙條、明信片維持溫度——越溫柔越有效。

TOP 2｜水瓶座

單身的水瓶座

想戀愛的心很強烈，而且你的桃花出現在「文藝感場域」：書店、圖書館、博物館、展覽空間，都可能因為一本書、一個展品、一句觀點而結緣。你不需要硬撩，靠品味與思考就很吸引人；把握「共同話題」延伸成二次邀約，成功率更高。



有伴侶的水瓶座

默契高、甜度穩，而且幾乎沒有小人可趁之機。你們能讀懂對方心裡在想什麼，適合一起做計畫、一起完成小目標，感情會越走越牢。月底很適合安排出遊——越是一起看風景，越容易確定「想跟你走一輩子」的踏實感。

TOP 1｜處女座

單身的處女座

戀愛信號滿格、桃花多到你會忙著篩選！上半月尤其旺，但要記得先把「爛桃花」擋在門外：有目的接近、非單身卻示好的人要直接排除。真正的關鍵是——別因為選項多就擺高姿態，也別因為遇到雷就全盤否定桃花；保持謹慎但願意互動，你就能把良緣留下來。



有伴侶的處女座

這是「求婚的好時機」。想談婚論嫁的人，2月很適合把訊號丟出去：增加約會頻率、把未來規劃說清楚、用實際行動表達真心，對方很容易被打動。已婚者中旬有利化解舊矛盾、提升心靈默契；但請避免和異性朋友走太近——舊帳剛清，新雷別再埋。

