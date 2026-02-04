立春正式轉年！赤馬紅羊劫＋雙火 命理師示警反噬期恐「屍橫遍野」

今天迎來二十四節氣中的立春，也象徵正式進入丙午馬年。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，丙午年屬於「赤馬紅羊劫」，再加上天干丙火、地支午火形成「雙火時節」，整體能量極端強烈，全球局勢恐怕難以平靜，派系對立、權力角力與利益重分的情況將明顯升溫。

邱彥龍在臉書貼出分析，歷史上每逢赤馬紅羊劫，往往伴隨財政失衡、軍權動盪、官僚腐敗與民怨長期累積，最終引爆激烈衝突。他直言，當火勢推升至極點後，反噬力量隨之出現，容易導致快速洗牌、戰爭動員，甚至出現「屍橫遍野」的慘烈局面。2026年屬外放擴張與全面動員之年，而2027年丁未羊年火氣轉為內藏，內部矛盾恐由內而外引爆，進一步引發外患。

在立春後約16天的關鍵期間，行星能量高度集中，社會氛圍將出現集體站隊、立場分裂與規則重寫的現象。邱彥龍提醒，文件、合約、流程與證據的重要性被放大，外界對細節的檢視前所未有地嚴格，輿論變化速度極快，今天被推上高峰的人，隔天就可能翻車，現實環境迫使人們必須快速成長、承擔責任。

邱彥龍指出，火風時代正式啟動，財富機會將集中於科技、AI、數位內容、線上社群、跨境合作與新型金融與服務模式，但同時假訊息、輿論戰與資安風險也會大量湧現。他提醒，即便身處成長型產業，也必須分批進場、預留現金，否則在物價波動、供應鏈震盪與對立加劇的環境下，極易被假機會所誤導。

對於如何走過赤馬紅羊年，邱彥龍提出六項建議，包括先鎖定一至兩個主戰場深耕經營、將成果流程化後再擴張、投資與合作先小量測試再加碼、主動遠離煽動型資訊以提升判斷力、升級人際圈層與能實際行動者同行，以及事前清楚界定金錢與合作界線，以免被長期消耗。

在個人運勢方面，邱彥龍指出，立春期間木星、金星、土星與海王星能量相對有利，上升、太陽或月亮星座落在水瓶、雙魚、牡羊、金牛、巨蟹與射手者，整體運勢較強。他強調，只要把焦點拉回自身、維持自律並持續前進，在動盪的大環境中仍有機會站穩腳步、迎向突破。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。