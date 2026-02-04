四星座火爆脾氣…各自有「燃點」！牡羊座擋我者死、他對豬隊友零容忍

每個人個性大不同，遇到不滿的事情，有些人會耐住性子解決，有些人卻直接飆起來。搜狐網分享有四個星座脾氣很大，只要惹到他們，情緒就會直接炸開。雖然這四星座都會發脾氣，因為個性使然，背後卻原因卻大不同。

牡羊座／計畫受阻、事與願違 馬上發飄

牡羊座情緒都寫在臉上，高興就笑，不爽就臭臉，反應相當直接。當牡羊座手邊的計畫被打亂、行動受阻，或意見遭到忽視、事與願違時，牡羊座容易瞬間動怒。不過牡羊座情緒多半來得快、去得也快，發洩過後，自己本人就忘了，完全可以當沒事，倒是被他們凶過人的可能會記很久。

獅子座／自尊第一 不准說我不夠好

獅子座對自尊與面子格外重視，他們對自己信心滿滿，若在公開場合被人否定或不被尊重，情緒反應往往特別強烈。獅子座的怒氣源於被輕視的感受，獅子座就是大貓，要別人順著毛摸，給他們肯定與尊重，是和他們唯一相處之道。

天蠍座／情緒超內斂 底線不容侵略

天蠍座敏感又多疑，平時都在觀察別人，不輕易表露不滿，一但有人違背信任或踩到他底線，反應往往超激烈。天蠍座記憶力又奇佳，當長期累積的情緒爆發時，會給人很大壓力。

摩羯座／職場魔人 對豬隊友零容忍

摩羯座外表看起來淡淡的，他們的壞脾氣多出現在職場上，對於態度敷衍的同事、亂七八糟的工作流程，摩羯座會格外缺乏耐心。他們不會大吼大叫，卻會用最冰冷最精簡的語言，挑出問題，傳達不滿。當摩羯座發脾氣，會非常有壓迫感，絕對讓人冷到骨子裡。