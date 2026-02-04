今「立春」太歲也交接了 赤馬年正式展開4生肖沖犯太歲要注意

今天進入「立春」節氣，在民俗上已象徵進入新的赤馬年，立春節氣也象徵「值年太歲」的交接，由乙巳蛇年的太歲吳遂大將軍，交棒給丙午馬年的太歲文哲大將軍，命理師楊登嵙說，今年有馬、鼠、兔、牛等4生肖民眾沖犯太歲，建議到廟宇安太歲、安光明燈，以平穩新的一年的心神。

命理師楊登嵙說，太歲是天上煞神之一，以天干地支相配後衍生60甲子，每年都會有一位太歲星君輪值人間，太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

楊登嵙說，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲、刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬兔為「破太歲」、屬牛為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

楊登嵙指出，俗諺云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，無需重覆安奉。

他說，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

