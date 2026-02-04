快訊

下期威力彩衝9.7億！四生肖四星座偏財運旺「快找幸運地點下注」

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

今「立春」太歲也交接了 赤馬年正式展開4生肖沖犯太歲要注意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆新年將至，命理師楊登嵙提醒沖犯太歲的民俗意義，以及光明燈功能。圖／楊登嵙提供
農曆新年將至，命理師楊登嵙提醒沖犯太歲的民俗意義，以及光明燈功能。圖／楊登嵙提供

今天進入「立春」節氣，在民俗上已象徵進入新的赤馬年，立春節氣也象徵「值年太歲」的交接，由乙巳蛇年的太歲吳遂大將軍，交棒給丙午馬年的太歲文哲大將軍，命理師楊登嵙說，今年有馬、鼠、兔、牛等4生肖民眾沖犯太歲，建議到廟宇安太歲、安光明燈，以平穩新的一年的心神。

命理師楊登嵙說，太歲是天上煞神之一，以天干地支相配後衍生60甲子，每年都會有一位太歲星君輪值人間，太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

楊登嵙說，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲、刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬兔為「破太歲」、屬牛為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

楊登嵙指出，俗諺云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，無需重覆安奉。

他說，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

丙午馬年 生肖 安太歲 立春 楊登嵙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

立春馬年太歲換人當…4生肖當心車關 虎、猴走大運

2月4日入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解一年災禍

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

相關新聞

下期威力彩衝9.7億！四生肖四星座偏財運旺「快找幸運地點下注」

2月5日威力彩上看9.7億，4生肖4星座偏財運旺盛，可以試試手氣。老師也說，「偏財運好不僅只是指彩劵，更多是投資股票基金與貴金屬」，當然也關乎命中有福報，再搭配老師所說才有中獎運勢。

今「立春」太歲也交接了 赤馬年正式展開4生肖沖犯太歲要注意

今天進入「立春」節氣，在民俗上已象徵進入新的赤馬年，立春節氣也象徵「值年太歲」的交接，由乙巳蛇年的太歲吳遂大將軍，交棒給...

立春報到！12生肖運勢排名曝光 「4生肖布局翻身」先動者贏

今天是節氣立春，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，進入立春後，天寒地凍又逢春，扎穩根基不出頭，是最好的應對方式。其中，有4生肖暗中布局已久，立春先動先贏。屬蛇者是這段期間最強的主角，人氣提升易被看見；屬馬的人則是越務實越順遂，靠專業賺錢最香；生肖狗者，有諸多貴人相助；屬猴者則會有人脈財跟資訊財進來，守口如瓶可得貴人賞識。

台大媽媽引熱議！四生肖女最懂得養小孩…子女有成就又會感恩

最近台大媽媽讀書會的新聞引起熱議，在家庭教育中，母親是小孩人格養成的重要環節，她的教養態度與引導方式會影響孩子一生。搜狐網分享，有四個生肖媽媽最懂得教養子女，會在管教陪伴之間取得平衡，常能養出有成就又懂感恩的孩子，媽媽老了也能享清福。

今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

今天清晨4時3分進入「立春」節氣，也是二十四節氣中的第一個節氣又稱「春節」，立春代表著寒冷的冬天即將要結束，天地萬物開始...

立春來了！想招財「必做5件事」...煮財水、開戶、穿這2色衣服

今年立春落在2月4日，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動，萬物甦醒、好運開場。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享立春時招財必做的五件事，想要添好運千萬不要錯過喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。