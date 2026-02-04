快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

台大媽媽引熱議！四生肖女最懂得養小孩…子女有成就又會感恩

聯合新聞網／ 綜合報導
父母與子女示意圖。圖／AI生成
父母與子女示意圖。圖／AI生成

最近台大媽媽讀書會的新聞引起熱議，在家庭教育中，母親是小孩人格養成的重要環節，她的教養態度與引導方式會影響孩子一生。搜狐網分享，有四個生肖媽媽最懂得教養子女，會在管教陪伴之間取得平衡，常能養出有成就又懂感恩的孩子，媽媽老了也能享清福。

兔／耐心傾聽 給孩子自信安全感

屬兔的女性，性格溫和細膩，重視情感交流。她們在教養上強調耐心與傾聽，讓孩子在安全感中建立自信。屬兔女注重品德與生活規範，孩子多半心性成熟、學習態度穩定，也較能體諒父母的付出。

龍／不會溺愛 培養孩子責任感、抗壓性

屬龍的女性，目標明確，行事果斷，對孩子未來有清楚規畫。她們不刻意溺愛，而是透過設定方向與適度要求，培養孩子的責任感與抗壓性。這樣的教養方式，讓孩子在求學與職場上更具競爭力。

蛇／注重內在涵養 鼓勵孩子獨立思考

屬蛇的女性，觀察力強，重視內在涵養與思考能力。她們鼓勵孩子培養判斷力與專業深度，不只看重成績，也關注長遠發展。孩子性格沉穩，較能在專業或藝術相關領域累積實力。

馬／開朗大方 讓孩子人際關係和諧

屬馬的女性，性格開朗，教育方式彈性。她們重視生活體驗與人際互動，讓孩子在實際參與中學會溝通與合作。孩子適應力佳，進入社會後懂得應對進退，也更願意回饋家庭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 台大 母親
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

下期威力彩衝9.7億！四生肖四座偏財運旺「快找幸運地點下注」

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

立春馬年太歲換人當…4生肖當心車關 虎、猴走大運

相關新聞

下期威力彩衝9.7億！四生肖四星座偏財運旺「快找幸運地點下注」

2月5日威力彩上看9.7億，4生肖4星座偏財運旺盛，可以試試手氣。老師也說，「偏財運好不僅只是指彩劵，更多是投資股票基金與貴金屬」，當然也關乎命中有福報，再搭配老師所說才有中獎運勢。

立春報到！12生肖運勢排名曝光 「4生肖布局翻身」先動者贏

今天是節氣立春，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，進入立春後，天寒地凍又逢春，扎穩根基不出頭，是最好的應對方式。其中，有4生肖暗中布局已久，立春先動先贏。屬蛇者是這段期間最強的主角，人氣提升易被看見；屬馬的人則是越務實越順遂，靠專業賺錢最香；生肖狗者，有諸多貴人相助；屬猴者則會有人脈財跟資訊財進來，守口如瓶可得貴人賞識。

台大媽媽引熱議！四生肖女最懂得養小孩…子女有成就又會感恩

最近台大媽媽讀書會的新聞引起熱議，在家庭教育中，母親是小孩人格養成的重要環節，她的教養態度與引導方式會影響孩子一生。搜狐網分享，有四個生肖媽媽最懂得教養子女，會在管教陪伴之間取得平衡，常能養出有成就又懂感恩的孩子，媽媽老了也能享清福。

今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

今天清晨4時3分進入「立春」節氣，也是二十四節氣中的第一個節氣又稱「春節」，立春代表著寒冷的冬天即將要結束，天地萬物開始...

立春來了！想招財「必做5件事」...煮財水、開戶、穿這2色衣服

今年立春落在2月4日，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動，萬物甦醒、好運開場。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享立春時招財必做的五件事，想要添好運千萬不要錯過喔！

立春過後「四大星座」喜迎財神！雙子中樂透、她投資會賺

2月4日就是立春節氣，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，有4星座喜迎財神，財運非常旺盛，一定要把握這波好運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。