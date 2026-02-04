今天「立春」萬物現生機 4生肖注意健康！少發脾氣、避免爭執

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天立春，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（聯合報系資料照片）
今天清晨4時3分進入「立春節氣，也是二十四節氣中的第一個節氣又稱「春節」，立春代表著寒冷的冬天即將要結束，天地萬物開始展現生機，命理師楊登嵙提醒，立春有虎、豬、猴、蛇等4生肖民眾要注意急性傳染病、脾胃、腸道、消化系統的疾病，此節氣需抱持樂觀，避免與人爭執。

命理師楊登嵙說，立春是農業社會中的重要節氣，也是春耕的最佳時節，此時節首重養肝腎，並保護身體的氣血循環，減少受風寒、感冒的狀況發生，建議飲食掌握「升發陽氣的食物」法則，食用具辛甘發散食材，例如，芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等。

楊登嵙說，辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝，能祛散陰寒、助春陽生發，其中所含的鹼成分，具有殺菌防病的功效。

楊登嵙建議，立春時建議「早睡早起」，中醫有晚上11點前睡，才能排毒養肝的經絡理論，維持一定的睡眠周期固定上床睡覺，也有助於解決失眠的困擾。

他說，起居方面，人體氣血也應如自然界一樣，需要舒展及暢達，多活動四肢，多作戶外活動，克服倦懶思眠，令到自己的精神情志與大自然互相適應，力求做到身心和諧，精力充沛。此節氣盡量少發脾氣，避免與人爭執，抱著積極樂觀向上的精神，保持心情愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

