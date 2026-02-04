聽新聞
下期威力彩衝9.7億！四生肖四星座偏財運旺「快找幸運地點下注」
2月5日威力彩上看9.7億，4生肖4星座偏財運旺盛，可以試試手氣。老師也說，「偏財運好不僅只是指彩劵，更多是投資股票基金與貴金屬」，當然也關乎命中有福報，再搭配老師所說才有中獎運勢。
《好運生肖》
第四名：馬
屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。
第三名：羊
屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。
第二名：猴
猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。若你想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。
第一名：鼠
老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。
《好運星座》
雙子、處女、天秤、射手
好運時段：
早上9:00-11:00
中午11:00-13:00
下午13:00-15:00
財神方位：東方
財運顏色：粉色
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
