立春馬年太歲換人當…4生肖當心車關 虎、猴走大運

今天是節氣「立春」，同時迎來丙午馬年。民俗專家廖大乙說，今送走雙春青蛇年，迎來無春赤馬年，太歲星君改由文哲大將軍，即楊信星君值年，提醒犯太歲的馬、鼠、兔、雞當心血光及車關，並多留意長輩健康；虎、猴可望迎來好運。

廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，代表生肖的起算，蛇、馬年太歲今正式交接，丙午年五行屬火，改由文哲大將軍，即楊信星君值年，相傳祂個性清廉正直，體恤民心，德智雙全，主司文運及學業，因此切勿行貪贓枉法之事。

因「立春」落在農曆年前，因此成了無春赤馬年，尤其「太歲當頭坐」，肖馬者「坐太歲」、肖鼠者「沖太歲」、「偏沖」肖兔、雞者，4生肖運勢低，慎防口舌之災，更要當心血光及車關，且多留意家中長輩的身體健康狀況。

廖大乙說，由於犯太歲的馬、鼠、兔、雞，今年運勢恐較為動盪，建議穿搭能多以紅、金、土黃等亮色系擋煞改運，最好能在2月11日「送神」前去修剪頭髮，整理門面儀容，並且透過捐血來行善布施，以擋血光或車關之禍。

不過，虎、猴2生肖則因紫微星高照，在丙午馬年可望走大運、開紅盤，不論是財運、貴人等鴻運當頭，同樣建議能在2月11日「送神」前至常去的廟宇拜拜祈福，將能大大加持自身運勢，有機會得到升官發財或意想不到的收穫。

他也提到，立春也是招財轉運的好時機，民眾不妨準備黑、白、黃、綠、紅5色豆各12顆，共60顆豆，象徵一甲子循環圓滿，放在家或公司財位49天後，再撒土裡讓它發芽，象徵「撒豆成兵」有利於轉運，可以招來貴人及滿滿財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。