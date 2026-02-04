快訊

土城一氧化碳中毒1死7送醫 蘇一峰：起初症狀似感冒 這樣做自救

藍白合拚戰九合一選舉 黃國昌：在野最大戰略打下高雄

立春馬年太歲換人當…4生肖當心車關 虎、猴走大運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成

今天是節氣「立春」，同時迎來丙午馬年。民俗專家廖大乙說，今送走雙春青蛇年，迎來無春赤馬年，太歲星君改由文哲大將軍，即楊信星君值年，提醒犯太歲的馬、鼠、兔、雞當心血光及車關，並多留意長輩健康；虎、猴可望迎來好運。

廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，代表生肖的起算，蛇、馬年太歲今正式交接，丙午年五行屬火，改由文哲大將軍，即楊信星君值年，相傳祂個性清廉正直，體恤民心，德智雙全，主司文運及學業，因此切勿行貪贓枉法之事。

因「立春」落在農曆年前，因此成了無春赤馬年，尤其「太歲當頭坐」，肖馬者「坐太歲」、肖鼠者「沖太歲」、「偏沖」肖兔、雞者，4生肖運勢低，慎防口舌之災，更要當心血光及車關，且多留意家中長輩的身體健康狀況。

廖大乙說，由於犯太歲的馬、鼠、兔、雞，今年運勢恐較為動盪，建議穿搭能多以紅、金、土黃等亮色系擋煞改運，最好能在2月11日「送神」前去修剪頭髮，整理門面儀容，並且透過捐血來行善布施，以擋血光或車關之禍。

不過，虎、猴2生肖則因紫微星高照，在丙午馬年可望走大運、開紅盤，不論是財運、貴人等鴻運當頭，同樣建議能在2月11日「送神」前至常去的廟宇拜拜祈福，將能大大加持自身運勢，有機會得到升官發財或意想不到的收穫。

他也提到，立春也是招財轉運的好時機，民眾不妨準備黑、白、黃、綠、紅5色豆各12顆，共60顆豆，象徵一甲子循環圓滿，放在家或公司財位49天後，再撒土裡讓它發芽，象徵「撒豆成兵」有利於轉運，可以招來貴人及滿滿財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣「立春」示意圖。（記者賴香珊／攝影）
節氣「立春」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

丙午馬年 生肖運勢 立春

延伸閱讀

一年之計在於春！「立春」快做四件事...打造馬年旺運體質

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

財運爆棚！數錢數到手抽筋…「四大生肖」馬年絕不會再過窮日子

2月4日「立春」馬年財運起點！存錢能招財氣、「這件事」千萬別做

相關新聞

立春來了！想招財「必做5件事」...煮財水、開戶、穿這2色衣服

今年立春落在2月4日，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動，萬物甦醒、好運開場。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享立春時招財必做的五件事，想要添好運千萬不要錯過喔！

立春過後「四大星座」喜迎財神！雙子中樂透、她投資會賺

2月4日就是立春節氣，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，有4星座喜迎財神，財運非常旺盛，一定要把握這波好運。

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

2月4日（三）迎來丙午馬年第一個節氣「立春」，命理師柯柏成表示，馬、鼠、兔、牛記得躲春，而羊、虎、狗走好運；若想讓財運在...

立春馬年太歲換人當…4生肖當心車關 虎、猴走大運

今天是節氣「立春」，同時迎來丙午馬年。民俗專家廖大乙說，今送走雙春青蛇年，迎來無春赤馬年，太歲星君改由文哲大將軍，即楊信...

2月4日「立春」馬年財運起點！存錢能招財氣、「這件事」千萬別做

命理師王老師分享，立春也是接財氣的重要關鍵日。因為立春這天是丙午年財運能量的起點，王老師分享立春當天要存錢，才能讓一整年財運啟動，好運連連。

2月4日入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解一年災禍

農曆新年將至，本月4日清晨4時3分會進入「立春」節氣，在民俗意義上象徵蛇年與馬年的太歲交接之際，命理師楊登嵙說，明天的天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。