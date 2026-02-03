一年之計在於春！「立春」快做四件事...打造馬年旺運體質

2/4是「立春」，象徵著萬物復甦，也是真正進入年度運勢轉換的關鍵節點。想要在 2026 丙午年氣場翻倍？那就不能錯過立春當天的「開運 4 大招」！

跟著 Melissa小萱老師一起微調能量，從身心開始，迎來一整年的豐盛。

✅ 第一招：養肝護氣，守住你的情緒頻率

春屬木，對應人體的「肝」。立春這天，肝氣升發，最重要的就是保持平穩的心境。

禁忌： 盡量避免辛辣刺激的食物，才不會火氣過旺。

心法： 提醒自己不要生氣吵架。生氣容易傷肝、損害氣場；立春這天和顏悅色，好運才會主動靠近。

✅ 第二招：晨間舒展，活化身體的彈性

一年的活力從腳下開始。

散步： 建議在晨間進行散步，感受初春早晨的清新人文與自然能量。

伸展： 找時間做一點拉筋伸展。當身體不再僵硬，你的思考與運勢也跟著保持彈性。

✅ 第三招：食春開運，吸納大地的精華

古人有「咬春」的習俗，就是為了把春天的生命力吃進身體裡。

推薦： 盡量多吃當季綠色蔬菜。

儀式感： 也很推薦吃春捲（潤餅），薄薄的皮捲入多種蔬菜，象徵將好運打包、圓圓滿滿。

✅ 第四招：納氣祈福，鎖定年度最強方位

想要求得貴人與機遇？那就往充滿生機的方向去吧！

行動： 到家裡出門往東方的大廟拜拜祈福，誠心向神明訴說你 2026 年的目標與願望，為你的夢想加持！

◎本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。