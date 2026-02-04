燒錢、燒大房子給往生阿公…祂真的收得到嗎？通靈藥師說真相

這段期間，我一方面協助她們讀取和確認阿公的狀態與需求，請觀世音菩薩引領祂前行。另一方面，也陪著她們翻看阿公留下的照片、影音與文字。笑聲與淚水交替的回顧裡，那些質樸溫暖的爺孫互動，早已成為彼此生命裡不會消失的記憶。

在這樣的過程中，姊妹倆也開始思考：阿公真正需要的是什麼？親人常常會問往生的家人需要什麼、要燒多少東西給祂。我常告訴家屬，這些焚化的物品，多半是安撫活人用的；對離開的靈魂而言，祂們要去的地方用不上這些東西。真正的需求，往往來自於與人世親人之間，尚未割捨的情感羈絆。

以阿公為例，我在讀取祂的能量時，感受到祂特別喜愛一頂帽子，那是妹妹送的，然而姊妹倆早已沒有印象。當我專注描繪那頂帽子所在位置──夾在一堆衣物之間──隔天她們整理遺物時，果然就在某個房間裡找到它。

「找到了！是在一大堆衣服裡沒錯。哈，咖啡色的，我都快忘記長怎樣，」妹妹興奮的跟我說著：「祂真的有要嗎？如果祂不要的話我要留著。」

我笑著回：「阿公說，如果妳要，妳就留著吧。」

妹妹：「沒關係！我還是燒給祂好了。阿公戴起來很帥。」 《通靈藥師的處方箋》。圖／大是文化提供

阿公出殯後，姊妹倆回到阿公生前常待的田邊小屋舍整理東西。走在初春田邊的小徑上，暖陽和煦灑落，姊姊最後一次觀想著阿公：「我們很想你。如果你有聽到我的話，請給我明確的徵兆或跡象，讓我知道你真的會順利離開。」

話才說完沒多久，眼前就飛來一隻白色小蝴蝶，在她面前輕輕盤旋。直到儀式吿一段落的此刻，姊姊才忍不住淚水潰堤。這段期間她一直很堅強，用滿滿的祝福送走阿公，忘了難過這件事。那滾燙的眼淚裡裝的不是放不下，也不是牽絆阿公，而是了悟生命與確認，靈魂真的可以聽到我們呼喚的感動。

(本文摘錄自《通靈藥師的處方箋》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

