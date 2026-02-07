酒店妹靠「養小鬼」變成紅牌…專家勸放手：不該困住祂們的靈魂

成為紅牌的祕密

她接著說道：「老師，我前面有問，關於我要如何讓客人聽我的話，如果我自己的心態部分調整了，還有其他要注意的嗎？」

終究觸及了這個問題。無論她是否在測試，我的任務就是協助她轉念。

我：「我可以告訴妳具體、很快改變運勢的做法，但是，妳得要完全遵照。做得到嗎？」

她狐疑的望著我：「真的嗎？妳說說看啊！如果可以讓我很快轉運，我當然願意馬上去做啊！」

我：「妳現在住的家，不管是客廳還是臥房，都應該讓陽光照進來，徹底洗滌淨化。我不知道妳目前居住空間狀況，但我讀到的訊息是──妳需要的就是徹底的陽光淨化。就這麼簡單，沒有什麼複雜的儀式、法會，或者燒什麼東西。」

她完全沉默且彷彿刻意屏住呼吸般盯著我看，似乎要確認我講的話會有什麼後續副作用。我當然知道她的意思，她背後那個不安的兒童靈體開始騷動不已。

她：「老師，其實我的工作運會這麼旺，是因為我有供奉泰國的嬰靈。」她停頓下來，警覺的看著我，確認我的反應與接受度。我維持一慣的平靜表情，鼓勵她把想說的完整說完。

她：「那些是我親自去泰國求回來的，本來只是想說就是一般的拜拜，沒想到帶回來後，我的工作運真的變得超好。現在想想，的確是自從把祂們請回來後，我在店內的業績就開始飆升。」

但是，妳也同時在那之後，身體與心神狀況開始出問題。這是我沒能說出口的回應。我不該說、也無憑無據可說。這是我的靈性導師們勸告我的。

帶著些許不確定與不可思議的表情，她看著沉默許久、只讓她表述的我，試探性的繼續說道：「所以，老師，妳要我讓陽光照進來，是指整個我住的地方都要有陽光照進來嗎？」

我笑著回應：「對。就是這個意思。很簡單、沒有什麼複雜的儀式。」

她：「可是，這樣我那些求回來的小孩怎麼辦？」

我：「祂們其實可以去到更好的地方，而不是被一些限制性信念，或咒語困在這裡。對妳而言，祂們似乎有求必應，因為祂們需要妳的信念來餵養、供給。一旦那些限制解除，祂們就都是自由的靈魂，早就該往下一堂課的教室了。」

我停下來看著她，確認我這番撕扯她信仰天空的言論風暴沒有把她擊沉。我要的不是攻擊她，而是溫柔且堅定的喚醒她。

她怔怔的望著我：「把祂們送走，這樣誰來保護我？」

我：「只有妳的信念可以保護妳自己！妳一定要明白，那些所謂的小鬼、嬰靈，被黑魔法或巫術困住的靈魂，其實都是被活著、懂得操控人心的人所制約的。那些無法順利長大成人、看似被迫終止生命契約的靈魂意識，最容易被餵養『懷疑、恐懼、憎恨、報復』這類的能量。妳可以理解我看到的畫面嗎？」

這些話不只是說給她聽，更是對著她背後那團執迷而徬徨的嬰靈振頻說。祂們原本是自由的，只差一個轉念，便能自行前往下一趟業力的旅程，而不是被人間的執念符術所制約。

她的神情有些恍惚，卻仍努力睜著眼，撐起清醒的意識與我對話。整個諮詢過程中，她時而出神，時而又專注傾聽。我不確定她究竟聽進去多少，但至少在我築起能量防線的那一刻，我確信那些話，已順利傳達到她真正的心識深處。

她：「老師，我相信妳說的，也願意照妳說的去做改變，只是對於小朋友這一塊，呃......我真的暫時還無法配合。因為祂們就住在我的房間裡，我不可能讓太陽光照進來。自從請祂們回來後，我的房間就完全沒有外界光線進來。這對祂們來說很重要吧？」 《通靈藥師的處方箋》。圖／大是文化提供

她語氣堅定，氛圍與我所見的畫面如出一轍。供奉在她房間陰暗櫃子裡的嬰靈，正如她雙眼的黑眼圈──那份不能見光的守護，藏有彼此信任相依的誓言。

我理解的微笑，回答她：「沒關係，如果祂們對妳來說真的很重要，現階段無法割捨，那就這樣和平共處。只是妳必須明白，妳跟祂們的相處對應關係是一種交換、是彼此有目的的相互付出關係。長久下來，祂們被妳困住，也不好受。終有一天還是得讓這些靈魂意識，回到祂們該去的地方。懂嗎？」

她笑而不答，那態度很明確。現在對她而言，保佑工作順利的嬰靈們，是她無法拋下的護身符。向我道謝後，她結束這場詭譎的諮詢，踏出寒冬夜的咖啡廳。另一端，交織著慾望的繽紛舞臺，正等著她華麗登場。對那些夜裡索求愛的空虛靈魂而言，她無疑是標準的對象──美豔且有求必應。然而，日出之後，愛的幻影也隨之消融。那一具具被填補過卻更空洞的靈魂，猶如被符術困住的嬰靈，仍是孤獨與恐懼的俘虜。

▍通靈藥師的處方箋 ★ 基於恐懼或匱乏所吸引的伴侶，不是真正的愛，而只是如實映照你內心空虛的課題。 ★ 透過符術控制外靈實現願望的同時，也是在餵養與交換自己的貪婪和限制性信念。 ★ 最好的守護神永遠是自心清淨、了解本自具足（編按：自己的內在什麼都不缺，所以不必太計較外在的得失）的自己。

(本文摘錄自《通靈藥師的處方箋》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

