媽媽代表能量！和母親關係不好…恐影響金錢運勢流動「容易破財」

妳跟母親的關係，就是妳跟金錢的關係

她：「嗯，妳這樣一講，確實是耶。」她稍作停頓，還在確認自己提取的記憶無誤中。接著繼續回應：「以前工作沒那麼忙時，我比較常回去看她，那時我們的關係都還算不錯。後來工作變忙，較少回去，通電話時也多半聽她抱怨。久而久之，我聽多了就覺得煩。好像真的從那時起，我的金錢就開始大進大出，破財的原因卻始終說不清楚。也因此，跟媽媽對話時我更容易感到厭煩──覺得自己煩惱已經夠多了，還得聽她抱怨一些無關緊要的事。」

她很聰明，我想，可以直接切入重點引導她。我：「我們跟媽媽的互動對應關係，會直接影響我們的金錢狀況。」

她：「每個人都是這樣嗎？」

我：「對，我目前看到的大多數狀況，以及我自己親身感受，甚至說得更遠一些，在冥想深度連結更高意識振頻時，我所收到的訊息皆是如此。我們與母親的關係，就是愛與安全感之類的關係，這些其實都影響著金錢能量流動。」

她：「可是如果媽媽本身有不好信念，那是她自己問題，也會影響到我？」

她聽懂我想傳達的金錢流動輪廓，也提出一個關鍵問題。我：「在靈性意義上，母親象徵『生命入口』與『大地滋養』。金錢與大地能量相通，代表著支持、養分與安定。若與母親的連結出現扭曲甚至斷裂，金錢能量也就失衡。」

說到這裡，我刻意停頓，調整自己頻率，同時確認她有跟上。她頻點頭，同時快速記下我提到的重點。我繼續說：「以科學觀點來看，妳很會賺錢，這與妳內在／潛意識對於『錢能否留下／錢真的夠用嗎』的感覺無關。金錢觀念主要取決於每個人在童年時期『被照顧』、『被允許擁有』的經驗有關。」

我再次停頓，看著她。她一邊記錄，一邊抬頭看我，微笑示意自己能跟上步調。很好，我繼續順著心流說道：「以靈性場域而言，母親等於根源能量，她象徵我們與大地的連結。金錢的本質是流動的能量，跟滋養、安全感、富足感飽滿有關，就跟水的感覺一樣。即便有源源不絕的水，但是，若土地貧瘠、土壤狀況不佳、不足以留住水，妳想，會發生什麼狀況？」

她微側著頭，目光望向一旁，思索我的話。我相信，以她的理解能力一定能跟上，只是此刻，還無法立刻化解她對「為何留不住錢」的困惑。

「所以，我跟媽媽的關係不好，土壤就不健康，金錢流動就會受到阻礙？」

我：「對，能量場的運作，就像我們熟悉的物質世界一般，規律而自然。若從更深層的角度來看，金錢不單是指數字，它更大意義來自於我們是否被支持、被滋養、被全然的愛著，並在理解中欣然被包覆著。」 《通靈藥師的處方箋》。圖／大是文化提供

我看著她若有所思的神情，確信她正細細的咀嚼並消化我剛才說的新觀點。每每提及母親，我心相（編按：佛教語，指能感知之心）總是會同時投映出我母親、外婆、奶奶、外曾祖母的畫面。這些母性能量在地球維度裡，雖化身不同劇本演出，卻始終指向同一核心與類似的表現型態：無私的愛與無法被理解的委屈。

童年乃至青少年時期的我，總把她們視為「選擇性懦弱」、「縱容我難以理解的成人荒唐行徑」、「神通廣大」、「總能在物質匱乏下，變出我需要的生存物件」......這些複雜投射的化身。在她們身上，我既無法理解，也因感受不到上天的憐憫而深懷怨懟。

然而，當我步入青壯年、換上全新的生命濾鏡後，才真正看見她們靈魂中與生俱來的無私與溫柔。每個個案諮詢，無論活人、寵物，或逝去靈體，對我而言都是一場同步成長的學習歷程。我不自詡擁有靈通，只專注於療癒眾人的使命。

就在我等待她理解、同時再次內化家族母性能量的過程裡，她外婆的能量訊息倏然出現。

(本文摘錄自《通靈藥師的處方箋》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

