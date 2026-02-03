財運爆棚！數錢數到手抽筋…「四大生肖」馬年絕不會再過窮日子

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖／AI生成
馬年來臨，搜狐網分享有四大生肖財運滿滿，已經準備好告別窮日子，他們憑藉樂觀心態、靈活頭腦和行動力，馬年財富一路開掛，大賺特賺。

屬龍：豪情壯志 抓住商機

屬龍的人天生霸氣十足，樂觀又有企圖心。馬年裡，龍的貴人運滿滿，事業機會接連出現，投資與拓展新領域都能順利上手。他們敏銳的洞察力和果斷行動，使得每個商機都能變現，財路越走越寬。

屬猴：機智靈活 財源廣進

屬猴的人聰明伶俐、反應快，遇事總能找到轉機。馬年，他們的賺錢頭腦全開，生活中的小細節也能變成創收機會。加上優秀的人際運，廣結善緣，把人脈資源轉化為財富支持，財源自然滾滾而來。

屬馬：鬥志滿滿 錢包滿滿

屬馬的人熱情奔放、充滿衝勁，本命年的能量反而讓他們更有鬥志。事業上有機會獲得升職加薪，創業也能順風順水。正財與偏財都旺盛，憑努力與智慧，財富持續增長，錢包越來越厚。

屬豬：隨和豁達 偏財運佳

屬豬的人心態平和、隨和善良，善於合作，馬年合作運爆棚。投資偏穩健、長期累積可獲豐厚回報，再加上意外之財如繼承或獎金，讓財富穩定增加，生活幸福感滿滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖

