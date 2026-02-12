欲擒故縱！三星座感情中最會耍小手段...雙魚裝可憐、他故意失聯
在感情世界中，為了達到自身的目的，利用一些心理學上的小技巧是很常見的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在感情中最會耍小手段的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、金星、上升星座。
TOP3 雙魚座／楚楚可憐 以退為進
雙魚座很會利用溫柔攻勢，先拐彎抹角製造出浪漫的氛圍，再利用自己溫柔和可憐的優勢，讓對方身陷名為愛情的陷阱之中。
TOP2 處女座／細節控 默默進入你生活
處女座會記得對方所有的細節，包括愛吃的東西和生活習慣，並讓對方在不知不覺中愛上自己。
TOP1 雙子座／經常失聯 故意釣著你
雙子座會故意失聯、營造神秘感，其實是為了釣你上鉤，製造出好像你有機會、但又不想讓你得逞的錯覺，讓你對他更有好奇心，在不知不覺中愛得無法自拔。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
