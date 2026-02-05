快訊

HTC One系列神機被敲碗復刻！網回憶金屬機身質感+1設計：當時真的頂級

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個會直球對決小三的星座。示意圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個會直球對決小三的星座。示意圖／AI生成

感情中最忌憚第三者的出現。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會直球對決小三的星座，快來看看他們解決感情問題的方式是什麼吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 牡羊座／網路開罵 直接撕破臉

如果有人要侵害牡羊座的家庭，他會直接「火山爆發」，不會顧及什麼情面，最直接地表達自己的情緒，會把所有證據放在網路上，請所有網友評評理。牡羊座吵架總是會吵的天翻地覆，絲毫不在乎他人的感覺。

TOP2 獅子座／單挑小三 捍衛配偶權

獅子座非常重視面子，如果小三想踐踏家庭，他絕對不會允許，一定要出面單挑小三、展現自己的捍衛能力。

TOP1 天蠍座／守護家庭 驅趕狐狸精

天蠍座的觀念比較傳統，而且是信守承諾的人，如果遭遇小三的陷害，他一定會為了守護家庭，用最狠辣的手段去對付小三，更會利用法律資源捍衛自己的權利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

5星座天生冒險王？霍諾德零防護爬101全球直播…果然很「獅子座」

一路向上！未來幾年「四星座」越過越好…家庭幸福、事業旺翻

感情裡被傷過、失望過！「5星座」不改初心仍相信愛情

別踩雷！「3星座」太過直率 交朋友最容易觸碰別人底線

相關新聞

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

感情中最忌憚第三者的出現。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會直球對決小三的星座，快來看看他們解決感情問題的方式是什麼吧！請參考太陽、金星、上升星座。

馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚

馬年整體運勢最佳前三名，請看這裡。

每日星座運勢／水瓶有機會因工作與 優秀異性結緣

2026-02-05牡羊座短評：今天好運氣特別眷顧你。【整體運】單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從

埃及人心中「死後的世界」：永恆活在奧西里斯王國…亡靈也趕牛種田

據《門之書》以及描繪埃及冥界的其他「指南」，奧西里斯王國形成了冥界的第六區。在非常早期的時候，它被認為位於西三角洲，但自第十二王朝以後，神學家把它放在上埃及的阿拜多斯附近。而在王朝時期結束之前，奧西里斯的冥界已經納入了埃及各省的冥界。當靈魂以受宣福者或靈體的形態抵達此地時，奧西里斯的侍臣會將他帶往由奧西里斯命令分配的居所或宅邸，他便在那裡開始新的生活。

熱得快、冷也快！「3生肖」談戀愛容易分手 愛情難長跑

感情的長久需要穩定、包容與信任，但有些生肖天性自由，雖然愛得真誠，愛得熱烈，卻難以長期維持一段關係，最容易熱得快，也冷得也快，一起來看看是哪幾個生肖。

立春財運大洗牌！塔羅牌老師點名「4生肖」最旺 敢變就能賺

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享「立春開運」運勢分析指出，立春是一年能量真正啟動的分水嶺，加上天王星順行，象徵停滯已久的局勢開始鬆動，舊有規則被打破、新的財路逐漸浮現。他表示，這段時間財運不再平均分配，而是特別流向願意調整策略、嘗試新方法、跳出舒適圈的人，其中有四個生肖在這波「財運大洗牌」中，特別容易站上有利位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。