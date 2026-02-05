絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

感情中最忌憚第三者的出現。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會直球對決小三的星座，快來看看他們解決感情問題的方式是什麼吧！請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 牡羊座／網路開罵 直接撕破臉

如果有人要侵害牡羊座的家庭，他會直接「火山爆發」，不會顧及什麼情面，最直接地表達自己的情緒，會把所有證據放在網路上，請所有網友評評理。牡羊座吵架總是會吵的天翻地覆，絲毫不在乎他人的感覺。

TOP2 獅子座／單挑小三 捍衛配偶權

獅子座非常重視面子，如果小三想踐踏家庭，他絕對不會允許，一定要出面單挑小三、展現自己的捍衛能力。

TOP1 天蠍座／守護家庭 驅趕狐狸精

天蠍座的觀念比較傳統，而且是信守承諾的人，如果遭遇小三的陷害，他一定會為了守護家庭，用最狠辣的手段去對付小三，更會利用法律資源捍衛自己的權利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。