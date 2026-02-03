周三立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌…好運財運恐跑光光

2月4日立春在淩晨04:02交節氣，將正式跨入「丙午馬年」。立春是一年之始，塔羅牌老師臉書分享當天開運秘訣，讓你一整年福來財來。

一、財運一路發

立春當天，將168元存入最常使用的銀行帳戶、定存帳戶，或放入錢包、儲蓄罐中，象徵「利存168、一路發」。可從自己的A帳戶轉至B帳戶，重點在於讓金錢流動、啟動財氣。建議選在辰(07:00-09:00)、巳(09:00-11:00)、午(11:00-13:00)或申(15:00-17:00)時進行，尤其正午陽氣最旺，開運效果更佳。

立春當天記得不要轉帳給他人，以免財氣外流。

二、點亮財氣

馬年屬火，適合以陽光、積極能量點燃財富。

2026年正財位在正東方，可擺放透明花瓶插富貴竹或黃金葛，旁放暖黃小燈，象徵財源生生不息。

想強化偏財與業績，可在正東或正北財位擺放一對貔貅，頭朝門窗吸財、尾朝內鎖財；另可在皮夾放一對小金蟾，幫你咬住金錢運。

三、整理家中吉位

居家正東為正財位，主事業收入與薪資。

正北是偏財位，有利投資、獎金與意外之財。

東北為文昌位，考生與上班族可放四支富貴竹，幫助思緒清晰。

中宮為桃花位，擺紅色飾品或鮮花可提升人緣魅力。

東南方是喜慶位，保持明亮整潔，有助婚嫁與添丁。

看你今年想求什麼，請保持方位整潔，不要亂堆雜物。

立春行為會影響馬年一整年的運勢，做三件事是禁忌。

1、別歎氣：歎氣容易吹散剛萌芽的財氣，建議遇到事情笑一笑，運氣才好。

2、別抖腳：抖腳代表搖擺不定，也會抖掉福氣財運，請穩穩坐好，象徵穩穩做，才能抓牢好運。

3、別皺眉：眉頭深鎖會阻擋貴人與文昌運。立春這天多微笑，好人緣與機會主動找上門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。