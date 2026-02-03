大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

2026年的除夕將於2月16日（星期一）到來。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享除夕前必須趕快丟掉的物品，以免影響你的運氣，讓你馬年恐整年走霉運。

廚房裡壞掉、不用的電器用品

在古代尚未有錢幣時，是以物易物來交易的，廚房就代表財位，如果你有壞掉的電器或是用品沒丟，請趕快丟掉，不然就會破財。

破掉、裂掉的玻璃

壞掉的玻璃如果沒有丟掉，恐怕會識人不清、遇到小人。

不亮的燈

壞掉或是已經不亮的燈請趕緊丟掉，以免人生和視力都不光明。家裡的燈不亮，不僅代表住房子的人囗來人生會無光，也可能影響人們的視力。

枯掉的盆栽

枯萎的花木要趕快清走，否則事業、愛情都不會開花結果，住在房內的人無論做什麼都不會開花結果。

被蟲蛀蝕過的桌椅、家具

壞掉的家具必須修理或清掉，要不然會傷到筋骨，因為家具代表住在房子裡人的骨頭，被蛀蝕代表新的一年筋骨和健康會受到影響。

景造魚缸

魚缸內如果已經沒有養魚，最好把水快抽乾，以免運勢和肺受到影響。

廁所的毛巾、馬桶刷

要趕緊換新的，不然晦氣會在廁所裡生成，影響到健康。

發霉的衣物

發霉衣服必須盡快丟掉，如果沒即時處理容易長黴菌、不僅會走黴運，更會把不好的運勢延續到新的一年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。