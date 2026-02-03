土地公尾牙來了！專家曝今年不一樣：「3做1不要」財氣加倍回流旺整年

想要在2026年財源廣進嗎？除了期待公司的尾牙抽獎，今天（3日）正是民間習俗中的「土地公尾牙」，更是幫自己補財庫、翻轉運勢的絕佳轉捩點！易經專家王老師指出，由於明天（4日）就是二十四節氣的「立春」，象徵新舊能量正式交接，若能把握今天做好「謝恩、分享、聯絡貴人」三件事，將能讓財運一路旺到年底。

王老師表示，因隔天就是象徵起始的「立春」，故今年的土地公尾牙是真正意義上的「年度結算日」。他強調，許多民眾拜拜時急著求財，卻忽略了「感謝比祈求更重要」，正確的做法是回到常去的土地公廟，先向神明盤點過去一年的收穫，無論是工作順利或避開災厄，都要誠心感謝，需做好下例3件事：

1.去謝恩：帶著供品回到熟悉的土地公廟，感謝一年來的保佑，建立良好的「神格連結」。

2.去分享：祭拜完的供品務必分給家人或員工享用。王老師解釋，這在民俗上稱為「食福」，讓福氣雨露均霑，流動的財氣才會加倍回流。

3.聯絡貴人：在立春前傳訊息感謝今年曾拉你一把的人。王老師直言，這些人就是你新一年的「最強助攻手」，趁此時續上緣分，貴人運將更穩固。

此外，今天切記「千萬別抱怨」。王老師特別提醒，土地公尾牙這天有最忌造口業與抱怨。尤其是針對工作與夥伴的怨言，極易將舊年的晦氣接軌帶入2026年。想翻身，就得先管好嘴巴，用正能量開啟新的一年。

命理師柯柏成也表示，今天最佳祭拜時間為下午1時至晚上7時，可在土地公廟、公司或家中神龕前進行，先拜天公再拜土地公，祝禱時要清楚地報出姓名、生日、地址，家中同住的親人姓名與生日也需稟報。

祭品可準備素三牲、甜品、糕餅、水果等，且需注意環境要保持整潔、避免說不吉利的話，尾牙宴也需注意勿將雞頭朝向某位員工，因有暗示解雇的涵意，現在雖已淡化此習俗，仍建議視為忌諱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。