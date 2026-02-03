2月4日入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解一年災禍

農曆新年將至，本月4日清晨4時3分會進入「立春」節氣，在民俗意義上象徵蛇年與馬年的太歲交接之際，命理師楊登嵙說，明天的天地陰陽磁場甚為混亂，生肖屬馬、鼠、兔、牛的民眾，需要進行民俗「躲春」的動作，可以化解一年災禍。

命理師楊登嵙說，2026年是火馬年，其中生肖屬馬是值太歲、刑太歲、鼠是沖太歲、兔是破太歲、牛是害太歲，建議屬該4生肖的民眾「躲春」，因太歲會在2月4日早上4點3分「立春」之時，進行蛇年、馬年的太歲交接，磁場變動，這天不能有口舌之爭，必須和睦、心平氣和迎接這天。

楊登嵙說，有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。

楊登嵙建議，躲春可在房間裡，或者任何一個地方安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

楊登嵙說，若因為工作或要事一定要在「躲春」的時間出門，2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火、午為火、木生火，「木」及「火」是今年的開運元素，紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆（屬火）數目3顆、8顆，分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，也幫助「躲春」順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。