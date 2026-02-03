聽新聞
2月4日「立春」馬年財運起點！存錢能招財氣、「這件事」千萬別做
立春是二十四節氣之首，通常落在國曆2月3日至5日之間。「立春」象徵寒冬過盡、萬物復甦，代表新的一年正式開啟。
民間習俗中，人們會在立春當天「咬春」，吃春捲、蘿蔔或生菜，寓意迎接春氣、咬住好運；有些地方也會立春早起、打掃居家，象徵除舊布新，為新一年開啟順遂好兆頭。立春不只是節氣轉換，更代表萬物甦醒、希望啟動的時刻。
命理師王老師分享，立春也是接財氣的重要關鍵日。因為立春這天是丙午年財運能量的起點，王老師分享立春當天要存錢，才能讓一整年財運啟動，好運連連。
存錢步驟如下：
一、準備新鈔任意金額，到ATM存錢存到常用賺錢主力帳戶，代表丙午馬年財運啟動，財富能量只進不出。
二、存完錢再去曬太陽，還要捐點錢或是去買公益彩券，象徵有捨有得，也能獲得財神認可。
另外，這天切記不要借錢給別人，以免財運被被借走，一去不回頭了。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
