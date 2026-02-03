快訊

立春來了！想招財「必做5件事」...煮財水、開戶、穿這2色衣服

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師在分享立春時招財必做的五件事。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師在分享立春時招財必做的五件事。圖／AI生成

今年立春落在2月4日，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動，萬物甦醒、好運開場。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享立春時招財必做的五件事，想要添好運千萬不要錯過喔！

第一件事、煮財水

一年有3次機會可以煮財水，分別是2月4號立春、2月17號大年初一和6月19號端午節。無論哪一天煮財水，都要記住煮好的財水要一直放到隔年再處理掉，要擺放整整一年，建議直接倒在廚房的水槽裡面，或倒在種植物的盆栽裡。

煮財水要準備168元的硬幣，先將錢幣洗乾淨，就可以開始煮財水了。立春當天適合煮財水的時間在寅時（早上4點3分到7點）、午時（中午11點到15點）、吉時（下午17點到19點）。

流程是將水裝七分滿，倒入錢幣，等到以上時間後開火，滾起來時講一些吉祥話，諸如「興喔」、「旺喔」、「發喔」等，一定要唸出來，才能滾動財運，等到水滾也不要急著關火，要讓蒸氣，也就是財氣散發在整個廚房，3到5分鐘後關火，將財水放置在家裡的東方，便能迎接財神。

放2到3個小時，冷卻之後便能裝瓶，記得要蓋上蓋子，把錢幣取出來擦乾，放進你的聚寶盆或保險箱裡，便全部完成了。

第二件事、開窗通風

在早上4點3分到7點這段期間起床，可以先把窗戶打開，讓立春的第一道氣場進到房間裡。窗戶在東邊更好，東邊代表春的意思，如果不在東邊也沒關係，只要讓家裡保持空氣流通就好，可以把家中的烏煙瘴氣替換掉。

第三件事、穿紅黃色衣服

紅色與黃色均是立春當天的幸運色，紅色代表陽氣、黃色代表財氣，可以將兩種顏色衣服搭配起來穿，藉由火的五行把不好的運氣替換掉，「一紅擋九災」，並增添自身的好運。

第四件事、換新床單

可以在立春當天任何吉時更換你的床單，因為2026年是貪狼星來入中宮，要把自身不好的業力與氣場代謝走，就要保持家中的乾淨，不換新的也沒關係，至少換一套洗過的床單，這叫「換新運」。

第五件事、有錢進帳

當天如果有空，可以去存錢或去開戶，或是到銀行裝財水回來喝，可以讓你的財氣翻倍。只要把握好立春的機會，財運便能增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

