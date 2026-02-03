快訊

立春過後「四大星座」喜迎財神！雙子中樂透、她投資會賺

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
股市或股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成
股市或股價上漲，投資人快樂示意圖。圖／AI生成

2月4日就是立春節氣，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，有4星座喜迎財神，財運非常旺盛，一定要把握這波好運。

To4 雙子座

雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來；另外立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫。

Top3 巨蟹座

巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

Top2 摩羯座

摩羯座的財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現自己讓外界看到才華，另外可以善用網路資源去經營自己，可以事半功倍，會有一番不錯的成果。

Top1 天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

