快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

聽新聞
0:00 / 0:00

立春超簡單「竹筷開運法」！五大禁忌別觸犯…馬年好運從此轉動

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水
圖為立春示意圖。新華社
圖為立春示意圖。新華社

古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示我們要端正品德。

立春開運法，小孟老師首推立春「竹筷開運法」。

正所謂「一年之計在於春」，立春後慢慢萬草叢生，因此建議可以找2個竹筷子代表樹木。在立春時將竹筷子放在包包，或辦公的地方，放1-2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有的吃，有「春」（台語），有剩餘、富饒的意涵。

小孟老師分享立春禁忌

1、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

2、不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

3、不可躺著：

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

4、不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

5、不可沉迷遊戲：

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立春 開運 吵架 運動

延伸閱讀

財運爆棚！數錢數到手抽筋…「四大生肖」馬年絕不會再過窮日子

大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

周三立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌…好運財運恐跑光光

2月4日「立春」馬年財運起點！存錢能招財氣、「這件事」千萬別做

相關新聞

立春超簡單「竹筷開運法」！五大禁忌別觸犯…馬年好運從此轉動

古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示我們要端正品德。立春開運法，小孟老師首推立春「竹筷開運法」。

立春來了！想招財「必做5件事」...煮財水、開戶、穿這2色衣服

今年立春落在2月4日，作為二十四節氣之首，象徵新一年能量正式啟動，萬物甦醒、好運開場。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享立春時招財必做的五件事，想要添好運千萬不要錯過喔！

財運爆棚！數錢數到手抽筋…「四大生肖」馬年絕不會再過窮日子

馬年來臨，搜狐網分享有四大生肖財運滿滿，已經準備好告別窮日子，他們憑藉樂觀心態、靈活頭腦和行動力，馬年財富一路開掛，大賺特賺。

大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

2026年的除夕將於2月16日（星期一）到來。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享除夕時必須趕快丟掉的物品，以免影響你的運氣，讓你整年走霉運。

正妹公務員問姻緣抽「下下籤」！ 問神達人點出關鍵： 卡在這件事

陳小姐是來問姻緣，她從北部一間很有名的關聖帝君廟抽了一支籤詩。主要是這位陳小姐年紀不小了，過去也認識過許多對象，親朋好友也有陸續介紹朋友給她認識，但就是都沒有結局。於是，她就去請示帝君指示姻緣的事，帝君賜了一支籤詩，是〈雷雨師百首籤〉的第二十籤．乙癸籤。

周三立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌…好運財運恐跑光光

2月4日立春在淩晨04:02交節氣，將正式跨入「丙午馬年」。立春是一年之始，塔羅牌老師分享當天開運秘訣，讓你一整年福來財來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。