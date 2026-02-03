立春超簡單「竹筷開運法」！五大禁忌別觸犯…馬年好運從此轉動

古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示我們要端正品德。

立春開運法，小孟老師首推立春「竹筷開運法」。

正所謂「一年之計在於春」，立春後慢慢萬草叢生，因此建議可以找2個竹筷子代表樹木。在立春時將竹筷子放在包包，或辦公的地方，放1-2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有的吃，有「春」（台語），有剩餘、富饒的意涵。

小孟老師分享立春禁忌

1、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

3、不可躺著：

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

5、不可沉迷遊戲：

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。