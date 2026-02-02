別踩雷！「3星座」太過直率 交朋友最容易觸碰別人底線

在星座學中，每個星座都有其獨特個性與行為特徵。「搜狐網」指出，有3個星座，分別是牡羊座、獅子座與射手座，在人際互動中最容易無意中觸碰他人的底線，可能因此引發摩擦或衝突。

牡羊座：直率勇敢但易冒犯他人

牡羊座的人活力充沛、熱情大方，性格直率，行事果敢，但有時也顯得衝動。在與人相處時，牡羊座可能過於坦率，直接表達意見或提出批評，而未充分顧及對方感受。這種缺乏分寸的做法，容易讓他人感到不舒服甚至產生矛盾。

獅子座：自信王者但需顧及他人

獅子座天生具有領導氣質與自信心，喜歡成為眾人焦點。然而，過度的自我中心和傲慢，可能讓他們在互動中過分強調自身地位或成就，而忽略周遭人的感受。這類行為容易讓人感到被忽視或不受尊重，進而引發不滿。

射手座：樂觀外向但易衝動

射手座的人開朗熱情、善於社交，總是充滿活力。但過於樂觀與衝動，容易在未充分考慮後果前做決定。例如，可能在不完全了解情況下就輕易承諾，結果讓他人失望或覺得受傷。這提醒射手座在處理人際關係時需更謹慎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。