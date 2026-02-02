快訊

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

6月入帳！勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%約78萬人受惠

被轟拿盜版Labubu！吳欣岱還原始末 反擊蔣萬安放任進口

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：處女多關注內心、巨蟹感情桃花旺、魔羯事業上升期、

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報2/2-2/8】

星象影響：天王星順行、水星進雙魚、月亮對分五星

本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。

12星座個別影響：

獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花

天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步

射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯

雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事

金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情有共同目標能助升溫

雙子：有選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷入二選一難題

處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關

天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電

牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜

巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信

魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛

水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 溝通 唐綺陽 告白

延伸閱讀

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

周二尾牙別亂拜！命理師揭「黃金6小時」 順序、禁忌一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

相關新聞

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

2月4日（三）迎來丙午馬年第一個節氣「立春」，命理師柯柏成表示，馬、鼠、兔、牛記得躲春，而羊、虎、狗走好運；若想讓財運在...

2月12生肖運勢大揭密！牛得貴人助、虎財運旺、蛇事業飛黃騰達

2月即將到來，新的一個月運勢也隨之展開。這段時間你會迎來好運加持，還是需要特別留意潛在變化？工作、財運、感情又有哪些重點值得關注？一起來看看十二生肖的2月整體運勢解析。

唐綺陽星座運勢週報：處女多關注內心、巨蟹感情桃花旺、魔羯事業上升期、

本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人頭腦清晰，能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是盡情發揮，就能賺進大把的豐盛收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／巨蟹財運較弱勿衝動 投資應該謹慎

2026-02-02牡羊座短評：謹慎交友，切忌輕信。【整體運】戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

農曆新年將至，各家銀行都會製作「發財水」分享給客戶，藉此討個吉利，希望客戶在新的一年，財源滾滾，無往不利，命理師楊登嵙分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。