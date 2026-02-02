周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

2月4日（三）迎來丙午馬年第一個節氣「立春」，命理師柯柏成表示，馬、鼠、兔、牛記得躲春，而羊、虎、狗走好運；若想讓財運在新的一年開紅盤，可以「利存」在立春當天將1680、88、168等吉數金額，自己存入帳戶或親友間轉帳均可。

柯柏成指出，立春是24節氣的第一個節氣，標誌的新一年也就是丙午馬年從這個交節氣後起，而今年立春是農曆臘月17，也就是2月4日凌晨4時1分51秒交節氣，提醒犯太歲的馬、鼠、兔、牛4生肖記得「躲春」。

由於，今年立春交節氣在凌晨4時，躲春應是從凌晨3時至5時，記得待在室內躲春，也不要做重大決定、不要吵架，但這時間點大多數人都還在夢鄉，就好好睡覺即可。而立春吉時多半發生在清晨到上午，因陽氣初升象徵氣運騰升的開始。

他進一步表示，羊、虎、狗將走好運，建議可先規畫路線，在立春下午5至7時，穿紅色衣物往住家東北方走至少15分鐘納氣，散步終點能買彩券小試手氣；也多會貴人相助，用來跟客戶談判合作、甚至找主管談升級加薪，都有不錯的結果。

此外，想讓自身財運開春就逢喜事開紅盤，記得「立春」音同「利存」，在立春這天將1680、88、168等吉數金額存入帳戶，或與親友間互轉帳也可以；而丙午年的生旺顏色為黃色，若往來銀行企業識別色為黃色系，那存入該帳戶更是首選。

柯柏成也提到，立春下雨在農耕時代被視為好兆頭，預示春雨充足有利春耕播種會是豐收年；但也要注意立春後7日內有些「小禁忌」，像是不講氣話、不做情緒性決定，可以婉拒本來覺得會勉強答應的事，對於開春的運勢將有正面的影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。