埃及人心中「死後的世界」：永恆活在奧西里斯王國…亡靈也趕牛種田

根據《門之書》以及描繪埃及冥界的其他「指南」，奧西里斯王國形成了冥界的第六區。

在非常早期的時候，它被認為位於西三角洲，但自第十二王朝以後，神學家把它放在上埃及的阿拜多斯附近。而在王朝時期結束之前，奧西里斯的冥界已經納入了埃及各省的冥界。當靈魂以受宣福者或靈體的形態抵達此地時，奧西里斯的侍臣會將他帶往由奧西里斯命令分配的居所或宅邸，他便在那裡開始新的生活。

《死者之書》第110章的大幅插圖，展示了受宣福者居所的景象。那裡是一片平坦的土地，田野間縱橫著淌水的渠道，而水中「沒有魚，也沒有蟲」（指沒有水蛇）。

其中一處有幾座小島，當中一座被認為是奧西里斯與諸聖人同住之地。這座島嶼叫做「真理之島」，而奧西里斯的渡船人絕不會運送任何未經托特、奧西里斯、偉大的諸神在「大清算」時宣告為「真言懇詞」的靈魂前往此地。

埃及人的極樂世界，出自《阿尼的莎草紙》，大英博物館。

在大卷冊版《死者之書》中的奧西里斯之國，在許多方面都被描繪成典型的埃及農莊。

我們可以看到亡靈在那裡耕地、收割，並驅使牛群打穀。他由托特引領進入賽赫特‧赫特普特（屬於賽赫特‧阿魯的一部分，即「蘆葦田原」，又稱「極樂世界」），並在那裡與祖先的靈魂相會，而這些祖先的靈魂也加入了諸神之會。

在這塊區域的一角，特別劃出「阿胡」（aakhu，即受宣福者的靈魂或魂魄。註：亡靈通過審判和祭儀後，ka和ba再次合一而成的光輝之靈，也有人翻譯作「耀靈」、「全靈」）的居所。據說他們的身高有7腕尺，所收割的麥或大麥一般長到3腕尺高。

這片區域附近停泊著兩艘船，永遠供此地的居民備用。它們似乎是「靈舟」，也就是能自行移動的船，能夠毫不費力地載著受宣福者到任何他們想去的地方。

