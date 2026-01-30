埃及展來了！為何人死要做成木乃伊…古代亡靈這樣穿越冥界

在「前王朝時期」的埃及墳墓中，常見盛放食物的器皿、燧石刀與各類武器等陪葬品，顯示當時的尼羅河流域居民已經相信某種形式的來世。然而，由於尚未發展出文字，他們的墓中沒有留下文字記錄，因此我們只能從「王朝時期」的文獻推測他們對彼世的想像。

很顯然，早期埃及人並不特別重視遺體的完整性，因為許多墳墓裡的頭顱或手、腳被發現時，往往都與軀幹分離，散落各處。

進入王朝時期後，情況出現了明顯的改變。無論是因為宗教信仰的演變，還是受到外來文化影響，埃及人開始極度重視保存屍體的完整。

他們採取各種方法防止屍體腐敗或破損：先用藥草、香料和防腐樹脂來清洗和塗抹，再以芳香油和防腐液浸潤；接著，用數百碼長的亞麻布層層包裹，最後將遺體密封於棺材或石棺中，安置在從山腰上鑿出的墓室裡。這些做法是為了避免屍體因為受潮或腐敗而損壞，並且防止飛蛾、甲蟲、蠕蟲或野獸的侵害。

然而，這些自然威脅並非往生者唯一需要防範的敵人。古埃及人相信，屍體和靈魂在通往冥王奧西里斯王國的旅途中，還必須抵禦邪靈、惡魔與黑暗勢力的攻擊。 刺殺阿佩普，出自《奈克圖‧阿蒙的莎草紙》（Papyrus of Nekhtu-Amen）。圖／柿子文化提供

這些惡魔的身形與相貌都非常恐怖，和大家知道的一樣，它們常大量出沒於亡靈必經的冥界道路上。事實上，連「諸神」也畏懼這些惡魔，必須藉助咒語、魔法名和靈訣來保護自己，而創造這些符文和咒語並且記錄下來的人，便是智慧之神托特──古埃及人甚至相信，太陽神拉之所以能長壽永存，正是因為托特將一個神祕的「真名」賜給了他。

《埃及揭祕．死者之書（必看精華版）：如何前往來世、活在眾神之中，最早的靈界地圖與重生之旅！》。圖／柿子文化提供

一個名叫阿佩普的巨大惡魔每天清晨都潛伏在地平線之下，伺機吞噬冉冉升起的太陽。即便是太陽神拉也無法消滅這個大魔頭，但只要念誦托特所賜的強大神咒，他就能使阿佩普全身癱瘓，讓自己順利地升上天空。

「諸神」縱然慈善，也無法將亡靈從那些吞噬屍體、靈魂、影子和心靈的惡魔手中完全拯救出來，因此，埃及人決定向托特祈求庇護，並且將死者託付在祂靈訣、祕咒與真名的守護之下。

在托特的啟發之下，古埃及的祭司們編撰了大量的喪葬文獻，這些文本早在第四王朝就已經普遍使用，而且很可能在更早的第一王朝時就已廣為人知。自整個王朝時期以降，托特始終被視為《死者之書》的真正作者。

(本文摘錄自《埃及揭祕．死者之書（必看精華版）：如何前往來世、活在眾神之中，最早的靈界地圖與重生之旅！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

