5生肖馬年注意健康！龍猴恐有血光災、這動物抵抗力衰弱

人生除了打拚事業外，身體健康往往才是最重要的一環，沒有健康的身體，所取得的成就不過是一縷細煙而已。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，提醒今年有5個生肖要注意身體健康，如果身體不舒服一定要盡早就醫。

TOP5 生肖龍

屬龍的人今年可能會在健康檢查中突然發現身體的小毛病，這不一定是壞事，有些病早點發現是好事，如果能盡早積極的面對、遇到疾病不要擺爛，便可逢凶化吉。也建議可以參加捐血活動，能夠化解血光之災。

TOP4 生肖羊

屬羊的人今年會有病符星入座，代表抵抗力衰弱，可能因為勞累沒辦法好好休息，造成免疫系統或腸胃道的疾病，不要覺得2026是六合的一年而忽視健康，工作方面會很穩定，但還是要注意能量過度消耗，特別要小心流感。

TOP3 生肖馬

今年是你的本命太歲年，但也不用太恐慌，如果走的每一步都老老實實穩健踏實，不要投資取巧，並照顧好自己的健康，不僅可以很安全，還可以得到穩定中求發展的好運氣。今年很可能因為想做大事而把自己弄得很忙碌，建議要多留意自己的體力，不要太過勞累而導致心血管疾病，要懂得勞逸結合。

TOP2 生肖猴

今年要注意血光之災，包含開車、騎車、走路都要注意安全，如果工作需要爬上爬下，例如技術人員或做水電的，要小心職業傷害和安全，工作務必按照SOP流程，不能輕忽環境的危險性，也可以透過捐血來破解血光之災。

TOP1 生肖鼠

屬鼠的人今年正沖太歲，要注意心血管和泌尿系統、腎臟的疾病，特別容易發炎，如果心臟本來就有問題需要格外注意，工作上也會面臨一些壓力，讓你心情更加鬱悶，記得要按時休息，不要累壞了身體。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。