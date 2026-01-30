3星座女「麵包比愛情重要」...摩羯不意外、她相信光有愛不能活

因價值觀不同，每個人對於愛情的追求也不一樣，有些人注重心靈的感應；某些人則更重視物質的需求。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個覺得麵包比愛情重要的星座女，快來看看自己或另一半也沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 金牛座／很愛存錢 在乎穩定

金牛座女生普遍喜歡囤積東西，特別是囤積金錢，因為她覺得眼睛一睜開就要花錢，如果彼此只有愛是無法活下去的，在考量對象時總會看對方有沒有經濟基礎。其實金牛座不是只愛錢，只是會優先考量穩定的環境。

TOP2 處女座／柴米油鹽 樣樣花錢

處女座的女生不太喜歡依靠別人，會希望靠自己最實在，如果雙方只有愛情會擔心無法生活，也認為生活處處要花錢，投入感情錢總會考量非常多事情，期盼能跟另一半穩定過生活，而不是只靠其中一個人。

TOP1 摩羯座／務實考量 不愛幻想

摩羯座女生除了不喜歡依靠他人外，也會肩負起很多責任，凡事都會思考到金錢，選擇對象時往往會挑與年齡有差距的對象，也就是經濟更好的男生，對於愛情並沒有太多幻想，一切以務實為主。

