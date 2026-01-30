快訊

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

3星座女「麵包比愛情重要」...摩羯不意外、她相信光有愛不能活

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個覺得麵包比愛情重要的星座女。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個覺得麵包比愛情重要的星座女。圖／AI生成

因價值觀不同，每個人對於愛情的追求也不一樣，有些人注重心靈的感應；某些人則更重視物質的需求。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個覺得麵包比愛情重要的星座女，快來看看自己或另一半也沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 金牛座／很愛存錢 在乎穩定

金牛座女生普遍喜歡囤積東西，特別是囤積金錢，因為她覺得眼睛一睜開就要花錢，如果彼此只有愛是無法活下去的，在考量對象時總會看對方有沒有經濟基礎。其實金牛座不是只愛錢，只是會優先考量穩定的環境。

TOP2 處女座／柴米油鹽 樣樣花錢

處女座的女生不太喜歡依靠別人，會希望靠自己最實在，如果雙方只有愛情會擔心無法生活，也認為生活處處要花錢，投入感情錢總會考量非常多事情，期盼能跟另一半穩定過生活，而不是只靠其中一個人。

TOP1 摩羯座／務實考量 不愛幻想

摩羯座女生除了不喜歡依靠他人外，也會肩負起很多責任，凡事都會思考到金錢，選擇對象時往往會挑與年齡有差距的對象，也就是經濟更好的男生，對於愛情並沒有太多幻想，一切以務實為主。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

從不服老！三星座人老心不老…天秤追求生活品質、他靈魂自由

3星座今年有意想不到好運...雙子財運開、第一名「遇12年最好機會」

未雨綢繆！三星座提前安排身後事...水瓶不想麻煩家人、他30歲就考慮遺囑

馬年財氣噴出！「三星座女」財運大好…金牛投資有回報、她興趣變現

相關新聞

3星座女「麵包比愛情重要」...摩羯不意外、她相信光有愛不能活

因價值觀不同，每個人對於愛情的追求也不一樣，有些人注重心靈的感應；某些人則更重視物質的需求。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個覺得麵包比愛情重要的星座女，快來看看自己或另一半也沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

感情裡被傷過、失望過！「5星座」不改初心仍相信愛情

感情裡變數很大，所以有時候容易上當吃虧，一次兩次倒也可以樂觀對待，如果老是如此那該如何是好？科技紫微網即將為大家盤點的，就是那些感情裡屢次吃虧也不改初心的星座們，看看他們都是怎麼想的？

每日星座運勢／處女好創意大膽提 可望好好表現

2026-01-30牡羊座短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。【整體運】想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想

5生肖馬年注意健康！龍猴恐有血光災、這動物抵抗力衰弱

人生除了打拚事業外，身體健康往往才是最重要的一環，沒有健康的身體，所取得的成就不過是一縷細煙而已。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，提醒今年有5個生肖要注意身體健康，如果身體不舒服一定要盡早就醫。

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

鄰近農曆過年，許多人會去買刮刮樂試試手氣，那該如何提升自己的運氣呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享過年前轉運的小祕法，快來看看有什麼方法能幫助你添好運吧！

不靠感覺做事！最講邏輯「3生肖」曝光 理性到讓人嚇到

在十二生肖中，有些人天生感性，有些人則以理智著稱，懂得分寸，能保持清醒與判斷力，不被他人或情緒左右，因此在生活中往往更容易取得穩定與成功，一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。