馬年想賺大錢？命理師教「這方位」放會轉動的東西…有動有財

農曆過年即將到來，有什麼辦法能讓我們快速獲得財運呢？命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享2026馬上變有錢的小技巧，快來看看如何才能為你增添財運吧！

湯鎮瑋指出，2026年按照九宮飛星布局來看，財位位於「東方與東南方」兩個方位，中宮是貪狼星來入中宮，財位與中宮都需要一點動能，建議擺放一些會動的東西。

馬年屬於祿馬交馳，也代表動中求財，擺放會動的東西能幫助你風生水起，帶來財運。

想求財可以擺放可以轉動的「馬背金元寶」，在家中東方或東南方擺放，代表舞動財氣、馬上有錢，沒事可以順時針去轉動它，讓財氣轉動，出門之前或回家後都可以順手轉動一下，可以讓財運達到風生水起的效果，加上動能更可產生想賺錢的正向慾望，更可帶來桃花運。

也可以在家中的中宮擺放「馬背好運柿」，意旨好事上門、萬事降臨，同樣轉動它能帶來萬事如意的效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。