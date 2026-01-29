年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

鄰近農曆過年，許多人會去買刮刮樂試試手氣，那該如何提升自己的運氣呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享過年前轉運的小祕法，快來看看有什麼方法能幫助你添好運吧！

第一步／斷捨離缺損物品

每年過年都要「清屯」，農曆12月24送神之後，我們要清理囤積的物品，把家裡髒的氣全部清理掉。除了整理神明桌，還要進行大掃除。

想轉運就要止漏，把一些讓我們有不好運氣的東西丟掉，先「斷捨離」，把家裡的一些缺損物品，例如舊的內衣褲扔掉，包括襪子或褲子破了也要丟掉，否則一定會漏財，尤其是年輕人喜歡的破褲也不要留、有裂縫的盤子更要丟棄。

圖為衣服破損，必須快扔掉示意圖。圖/AI生成

第二步／清理進氣口與積氣位

要清理家裡面進氣的地方，包括整理玄關、清理陽台、清潔床底下，整個家裡活動的路線都要清理乾淨。如果家裡活動動線上有雜物，會影響到你氣的順暢，是一種損財破財的行為。

尤其是床底下是常被大家忽略的，如果此地的氣不流通、累積了很多灰塵，除了對身體不好外，更代表運勢在累積穢氣，因此要整理乾淨，建議清理乾淨後用燈照亮它，可以「照孤虛」，幫助陽氣流通。

第三步／人氣宅氣一起旺

房子中如果燈有一點閃，可能是接觸不良，一定要更換，因為燈是一個亮源，是照亮我們前途的東西，燈不亮我們運勢就不好。

那人氣怎麼旺呢？人的氣色不好也會影響運勢，建議過年前可以去把頭髮修一修、整理眉毛、將自己面部清理乾淨，當你的氣色回來，好的事情才會慢慢朝你靠近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。