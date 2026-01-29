快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

聽新聞
0:00 / 0:00

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為居家換掉不亮的燈泡示意圖。圖/AI生成
圖為居家換掉不亮的燈泡示意圖。圖/AI生成

鄰近農曆過年，許多人會去買刮刮樂試試手氣，那該如何提升自己的運氣呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享過年前轉運的小祕法，快來看看有什麼方法能幫助你添好運吧！

第一步／斷捨離缺損物品

每年過年都要「清屯」，農曆12月24送神之後，我們要清理囤積的物品，把家裡髒的氣全部清理掉。除了整理神明桌，還要進行大掃除。

想轉運就要止漏，把一些讓我們有不好運氣的東西丟掉，先「斷捨離」，把家裡的一些缺損物品，例如舊的內衣褲扔掉，包括襪子或褲子破了也要丟掉，否則一定會漏財，尤其是年輕人喜歡的破褲也不要留、有裂縫的盤子更要丟棄。

圖為衣服破損，必須快扔掉示意圖。圖/AI生成
圖為衣服破損，必須快扔掉示意圖。圖/AI生成

第二步／清理進氣口與積氣位

要清理家裡面進氣的地方，包括整理玄關、清理陽台、清潔床底下，整個家裡活動的路線都要清理乾淨。如果家裡活動動線上有雜物，會影響到你氣的順暢，是一種損財破財的行為。

尤其是床底下是常被大家忽略的，如果此地的氣不流通、累積了很多灰塵，除了對身體不好外，更代表運勢在累積穢氣，因此要整理乾淨，建議清理乾淨後用燈照亮它，可以「照孤虛」，幫助陽氣流通。

第三步／人氣宅氣一起旺

房子中如果燈有一點閃，可能是接觸不良，一定要更換，因為燈是一個亮源，是照亮我們前途的東西，燈不亮我們運勢就不好。

那人氣怎麼旺呢？人的氣色不好也會影響運勢，建議過年前可以去把頭髮修一修、整理眉毛、將自己面部清理乾淨，當你的氣色回來，好的事情才會慢慢朝你靠近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 開運 農曆過年 斷捨離 神明

延伸閱讀

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

土地公公保佑我！命理師曝土地公有「三款」：求財祈福這樣拜

拜拜不要只是「心裡默念」！命理師曝秘訣：讓聲音直達天聽

年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

相關新聞

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

鄰近農曆過年，許多人會去買刮刮樂試試手氣，那該如何提升自己的運氣呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享過年前轉運的小祕法，快來看看有什麼方法能幫助你添好運吧！

不靠感覺做事！最講邏輯「3生肖」曝光 理性到讓人嚇到

在十二生肖中，有些人天生感性，有些人則以理智著稱，懂得分寸，能保持清醒與判斷力，不被他人或情緒左右，因此在生活中往往更容易取得穩定與成功，一起來看看是哪幾個生肖。

過年前斷捨離！清掉不需要雜物…新一年會過更好

在外努力奮鬥，家中卻一片混亂的人，其實都過著隱藏真正自我的生活。他們往往會覺得「這樣的我太糟糕」、「不想讓別人知道我住在這麼髒亂的房子裡」，自我肯定感也容易低落。

2026年財神爺點名「三生肖」！龍貴人送財、這動物投資大賺

搜狐網分享，2026年幸運之神開啟財富大門，三大生肖將迎來好運加持，正財穩定、偏財機會增多，納福接財不手軟。

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

不少廟宇每年發送生肖錢母或套組，舊錢母或套組不能亂丟越堆越多，那能否繼續擺放？民俗專家廖大乙說，通常不建議擺放非當年度生...

每日星座運勢／雙子好企劃易獲支持 全盤規劃財務

2026-01-29牡羊座短評：試著改變自己。【整體運】多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。