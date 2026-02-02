快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

圖／AI生成
圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人頭腦清晰，能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是盡情發揮，就能賺進大把的豐盛收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬豬

充滿正氣的軍公教人員，有時升遷似乎是條漫長的道路，只能依據時間資歷去累計，但是本周的你氣運大開，在段時間裡，可要保持工作熱忱，不僅做好自己的工作，也可拿出更多熱心公益的心，有機會獲得額外的成績，讓長官替你記上一大功，有望提前加官晉爵，升職加薪。

第四名：血型AB型+生肖屬龍

消夜時刻，是最美好的時間，能把一天辛勤的疲勞都釋放開來，如果你是夜間食堂的經營者，例如燒烤店、火鍋店、熱炒店等等，本周的運勢強盛，在這段時間裡，生意興隆，會有相當多的客人前來消費，你只要按部就班，出餐平順，就能讓客人吃得滿意，自己也賺的得意。

第三名：血型O型+生肖屬虎

琳瑯滿目的百貨公司，是許多人在假日攜家帶眷的好去處，如果你是百貨商場的櫃哥或櫃姐，本周的運勢火燙，在這段時間裡，可以多主動招呼客人，多給予不同的建議，透過親切的服務態度，能增加消費欲望，讓客人願意把口袋裡的錢掏出來，幫助你的業績步步高升。

第二名：血型A型+生肖屬雞

辛苦的業務工作者，常常為了維持良好的人際，需要放低身段，忍氣吞聲，但是本周的你，運勢上升，在這段時間裡，自身的說服力格外有力，加上頭腦清晰，有條有理，很快就能與客戶達成共識，在短時間內簽下好幾張訂單，讓你在公司成為當紅炸子雞，同時也讓荷包更加飽滿。

第一名：血型O型+生肖屬狗

光鮮亮麗的表演工作者，不僅台上一分鐘，台下十年功，他們更是許多人的心靈慰藉，陪伴無數人度過生活低潮，如果你是表演工作者，無論是檯面上或檯面下，本周的財運相當強盛，有機會接到許多通告邀約，你只要保持穩健，盡情發揮，就能獲得滿堂彩，並賺進大把的豐盛收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

