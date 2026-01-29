快訊

2026年財神爺點名「三生肖」！龍貴人送財、這動物投資大賺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為迎財神示意圖。新華社
圖為迎財神示意圖。新華社

搜狐網分享，2026年幸運之神開啟財富大門，三大生肖將迎來好運加持，正財穩定、偏財機會增多，納福接財不手軟。

生肖鼠／投資運佳 精準發財

屬鼠的人聰明靈活，善於抓住機會，2026年財運明顯放大。職場上鼠專業表現終於被看見，不但升職加薪，也拿下重要專案，副業也有收入進帳。投資理財運佳，只要精準判斷、控制風險，財富能穩步累積。整體而言，屬鼠者的錢「越動越多」，只要肯出手，回報不小。

生肖龍／貴人加持 事業帶財

屬龍的人氣場強大，2026年容易吸引貴人提攜，事業與財運同步起飛。職場上有機會承擔更重要任務或提升能見度，收入與資源自然增加。創業或從事業務、管理工作的龍，談合作、拓展版圖成功率高。正財穩健，偏財隨合作或投資而來，順勢布局可事半功倍。

生肖牛／踏實耕耘 穩健積財

屬牛的人踏實穩重，2026年厚積薄發。工作中憑專業與努力獲得認可，正財穩定增加。理財方面，穩健投資與儲蓄能帶來持續收益。偏財雖非高峰，但偶有小驚喜，如投資收益或額外獎金。低調中，財運與福氣齊增，生活紅光滿面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

