快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

低調發光！四生肖2026年好運不間斷…狗偏財連連、他遇到貴人

聯合新聞網／ 綜合報導
財運當頭示意圖。圖／AI生成
財運當頭示意圖。圖／AI生成

有些人不愛張揚，卻總在關鍵時刻被好運點名，搜狐網分享，「低調放光芒，紅光滿面不缺好運，2026興旺不斷的生肖」，快看看你上榜沒。

生肖牛／累積實力 有機會升遷

屬牛的人一向踏實，習慣默默把事情做到最好。2026年，牛過去累積的實力開始發揮效果，工作效率被看見，能力獲得肯定。牛可靠的形象，自然成為團隊中核心人物，正財隨著表現提升而增加，還有機會拿到獎金或升遷紅利，投資理財也偶有小驚喜，日子越過越有底氣。

生肖蛇／眼光精準 先人一步

屬蛇的人向來低調，但觀察力極強。2026年，蛇特別容易掌握趨勢，在關鍵時刻做出對的選擇。無論是在職場布局，還是合作、投資判斷，都能避開風險、抓住機會。事業穩定推進，收入自然水漲船高，偏財運也不差，屬於默默成功的類型。

生肖羊／貴人加持 走路有風

屬羊的人溫和好相處，2026年這份好人緣會轉化成實際助力。工作上容易遇到願意提攜的長官或夥伴，關鍵時刻有人拉一把，事情進展格外順利。財運走穩，透過介紹或合作帶來額外收益，家庭氣氛也和樂，整體狀態自然紅潤有光。

生肖狗／長官賞識 正財偏財都來

屬狗的人做事認真，責任感強。2026年，他們的努力終於被上級點名肯定，工作內容更重要、收入也隨之提升。偏財也有驚喜，常獲得意外財富，生活節奏穩定，身心狀態良好，低調中綻放光芒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 偏財運

延伸閱讀

四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

4生肖超悲觀…負能量爆棚！蛇太偏執、「這動物」遇到問題就想逃

相關新聞

年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

舊的一年馬上要過去了，人們把新的希望寄托在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」。

低調發光！四生肖2026年好運不間斷…狗偏財連連、他遇到貴人

有些人不愛張揚，卻總在關鍵時刻被好運點名，搜狐網分享，「低調放光芒，紅光滿面不缺好運，2026興旺不斷的生肖」，快看看你上榜沒。

老起來等？「5生肖」容易有張成熟臉 常被誤認年紀大

人生尷尬的事情，莫過於年紀不大，卻長了一張老臉，每次都被人誤認為比實際年齡大的感覺，的確不太好受。科技紫微網這就來為大家盤點，那些年齡不大，只是長相「長」得比年紀快一點的生肖們。 屬牛人屬牛人有個

馬年財氣噴出！「三星座女」財運大好…金牛投資有回報、她興趣變現

隨著馬年腳步接近，不少人開始關注新一年的財運走向。搜狐網分享，從星座性格來看，有三個星座女生馬年財氣爆棚，富貴臨門，在馬年特別容易接住機會，大賺特賺。

四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

有些人喜歡高調，什麼事情都忍不住四處宣揚，可以炫富、曬恩愛、或讓大家知道我好厲害的機會都不會放過～旺好運分享，以下4個生肖，他們三不五時都在炫耀，非常臭美！

每日星座運勢／射手體貼關心另一半 不難達成共識

2026-01-28牡羊座短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。【整體運】桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。