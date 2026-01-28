馬年財氣噴出！「三星座女」財運大好…金牛投資有回報、她興趣變現
隨著馬年腳步接近，不少人開始關注新一年的財運走向。搜狐網分享，從星座性格來看，有三個星座女生馬年財氣爆棚，富貴臨門，在馬年特別容易接住機會，大賺特賺。
金牛座女生：穩健理財 財富慢慢累積
金牛座女生向來務實，平常就有理財和儲蓄習慣，馬年對她們而言，是努力開始回收的一年。無論是資產配置或職場表現，都能看到穩定成效。她們不追求快速致富，但帳戶數字卻持續累積，收入更有安全感，金牛座會為家人添購東西，也會安排小旅行，讓家人更幸福。
天蠍座女生：眼光精準 機會一把抓
天蠍座女生洞察力強，善於掌握趨勢。進入馬年後，無論是工作發展或投資選擇，都容易比他人早一步布局。人脈資源開始發揮作用，可能會和人合作創業，財運成長速度明顯，有望提前完成年度目標。
雙魚座女生：興趣變現 找到新的方向
雙魚座女生創意十足，馬年適合把興趣轉為收入。無論是創作、手作或內容分享，都可能帶來額外進帳。雙魚座的好人緣，也容易在無形中累積財富，在幫助朋友之後得到機會與回饋。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言