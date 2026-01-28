快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

老起來等？「5生肖」容易有張成熟臉 常被誤認年紀大

科技紫微網／ 科技紫微網
老起來等？容易有張成熟臉的生肖(圖片來源：Shutterstock)
老起來等？容易有張成熟臉的生肖(圖片來源：Shutterstock)

人生尷尬的事情，莫過於年紀不大，卻長了一張老臉，每次都被人誤認為比實際年齡大的感覺，的確不太好受。科技紫微網這就來為大家盤點，那些年齡不大，只是長相「長」得比年紀快一點的生肖們。

屬牛人
屬牛人有個愛好，就是喜愛瞎操心，該自己管的不該自己管的，都瞎攪和。因此就算年紀不大，卻因為這樣操碎了心的行為，而導致比較顯老，一般來說，比同齡人最起碼要看起來年長個幾歲。

屬龍人
屬龍人喜歡裝深沉，老氣橫秋的樣子，一切是裝出來的。喜歡在同齡人面前裝老大，年長似乎讓他們覺得自己很有優勢。而一來二去的，舉手投足之間，都是「上了年紀」的人的一些做法。

屬羊人
屬羊人之所以會看起來比實際年紀大，還不都是因為膽子小。任何事情都是一副畏畏縮縮的態度，忐忑不安到極點，這是非常傷身體的行為。殫精竭慮過度的人，看起來就自然容易顯得比同齡人老成。

屬猴人
屬猴人一般來說都比較顯瘦，瘦骨嶙峋的樣子，特別容易顯得老氣。如果可以稍微多長點肉，看起來也倒圓潤許多，至少臉蛋上的肉是飽滿的，也就不至於看起來有種上了年紀的既視感。

屬狗人
屬狗人也經常出現那種明明年紀小的很，但是總被人當做前輩的經歷。都是因為屬狗人不拘小節導致的，甚至都沒有防曬的習慣，人們的皮膚則容易在太陽的暴曬之下，衰老得快速。

誰都想要永遠十八，可人生太多動盪、太多變故，人不想老，但是歲月總催人老。想要不變老，最佳方法不是整容，而是整運，將運勢整好了，人生變幸福了，整個人看起來輕鬆也就年輕多了。

【延伸閱讀】

【免費體驗】輸入生辰排紫微命盤

了解你的天賦特質，才能選對行業！

科技紫微網

人生 科技紫微網 年齡

延伸閱讀

四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

相關新聞

年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

舊的一年馬上要過去了，人們把新的希望寄托在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」。

老起來等？「5生肖」容易有張成熟臉 常被誤認年紀大

人生尷尬的事情，莫過於年紀不大，卻長了一張老臉，每次都被人誤認為比實際年齡大的感覺，的確不太好受。科技紫微網這就來為大家盤點，那些年齡不大，只是長相「長」得比年紀快一點的生肖們。 屬牛人屬牛人有個

馬年財氣噴出！「三星座女」財運大好…金牛投資有回報、她興趣變現

隨著馬年腳步接近，不少人開始關注新一年的財運走向。搜狐網分享，從星座性格來看，有三個星座女生馬年財氣爆棚，富貴臨門，在馬年特別容易接住機會，大賺特賺。

四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

有些人喜歡高調，什麼事情都忍不住四處宣揚，可以炫富、曬恩愛、或讓大家知道我好厲害的機會都不會放過～旺好運分享，以下4個生肖，他們三不五時都在炫耀，非常臭美！

每日星座運勢／射手體貼關心另一半 不難達成共識

2026-01-28牡羊座短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。【整體運】桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在

拜拜不要只是「心裡默念」！命理師曝秘訣：讓聲音直達天聽

在民俗信仰中，許多人會透過拜拜的方式向神明祈求平安順遂。命理師王老師在臉書發佈影片，建議拜拜時一定要唸出來，才能讓神明清楚了解你的願望，如果怕被別人聽到，也可以小聲說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。