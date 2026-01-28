年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

快訊

旺好運／ 文／楊登嵙 教授
家中有枯死植物，恐影響運勢。圖/AI生成
家中有枯死植物，恐影響運勢。圖/AI生成

舊的一年馬上要過去了，人們把新的希望寄托在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」。

大掃除時哪些東西要留下或扔掉?若什麼東西都留，任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運

大掃除哪些東西該丟棄？否則會有哪些不良的影響？

一、破碗、破杯、破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、枯死植物

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄:

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 大掃除 斷捨離

