護國神山去美國「台灣完了」？命理師喊免驚：算過不會崩潰

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片

最近出去一直被問說台灣是不是經濟要崩潰，國運要完了！下下籤了嗎！？

小孟老師也常算一些各種領域的老闆，怎麼推算都看不到台灣會崩潰，幾項因素：

1.台灣經濟基本面完全沒有改變，因為台灣搭上AI晶片，Ai產業，未來AI會運用到各個領域，暫時看不見泡沫，反而世界各國需要台灣。

2.無論是誰當台灣總統都需要與美國「交易」，台灣是小國還能拿的出東西來「交易」，已經不容易，而且已經交易完成何來崩潰與下下籤。

3.台積電去美國就會讓台灣失去一切嗎？其實台灣仍有很多好公司值得大家投資，台積電去世界各地變成世界級的不好嗎？若是自己的兒女要出國工作發揮世界影響力，賺錢回來我很開心

4.台灣央行很保守，緊縮銀根，也沒有放任資金不斷湧入房市，造成房市泡沫。

5.台灣物價高漲！就我的觀察，主因於人力成本上升，基本工資上調加上少子化，工資上調服務業很辛苦無奈漲價，也可理解通膨越高未來消費力會下降，內需或許會轉弱，未來服務業與收入較低者，退休族會不好過，所以大家要一起努力加油。

6.美國今年會積極做多投資市場，也會降息，台灣股市跟美國連結很深，也會受惠。

7.關於戰爭，台灣與美國有所交易，戰爭目前還看不到，若爆發戰爭則會「影響美國利益」。

8.台灣變的或許不是經濟。可能是民心，因為民心感受不到政府的心，沒有完美的政府，也沒有完美的國運，所以活著凡事要樂觀，保持積極的心，台灣仍然經得起考驗！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

