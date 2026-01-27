尾牙不要光聽「老祖宗」！12生肖年前聚財妙招曝…馬穿紅襪、猴手機做這事

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，2026丙午馬年農曆年前，宇宙的財運磁場正悄悄洗牌。金星、火星、土星與海王星在水瓶、雙魚交互共振，這股能量提醒我們理財也要斷捨離，快趁農曆年前這段黃金期，整理舊帳、活化現金流、清理無效支出。老師也分享12生肖聚財妙招，快來接新年財氣吧！

鼠／整帳催款 舊帳歸零

年前把模糊借貸、未收款或自動扣款整理好，確認每一分錢的正確去向。

《秘法》下午三點對錢包或支付App說三聲「謝謝你，財富流動不息」。

牛／守財致富 穩扎穩打

拒絕突然而來的投資誘惑，把重心放在儲蓄或剛性資產，節流就是增值。

《秘法》早晨推窗喊：「財神爺來我家！」讓朝氣帶動財氣。

虎／科技轉型 速度吸金

年前快手清空數位產品或線上庫存，賣掉閒置商品，讓現金流瞬間飽滿。

《秘法》晚上在電腦旁放杯水，隔天倒掉象徵「水生木」，帶動智慧財。

兔／柔性收割 人情變現

溫暖問候合作夥伴，善緣開花，自然帶來新案或分紅。

《秘法》在梳妝台鏡子上貼金色小圓點，微笑照鏡吸引金光。

龍／權威背書 名利雙收

大單、合作案都來了，龍靠格局與自信吸引貴人，財氣自然跟上。

《秘法》出門前拍肩大喊：「貴人進門，萬事如意！」

蛇／靈敏嗅覺 精準止損

辨別虛假投資，果斷放掉低回報項目，止損就是賺錢。

《秘法》睡前握金色硬幣一分鐘，心念「財富彙聚」，放床頭櫃。

馬／主場出擊 行動獲利

年前主動聯繫客戶，催動現金流，勤奮換金幣。

《秘法》穿紅襪，出門右腳踏三下，寓意「腳踏金山，財路大開」。

羊／口碑效應 合作共贏

多多與人分利或聯名合作，有捨有得，會帶來長期財源。

《秘法》客廳東南放三顆橘子，心中祝願「大家發財，我也發財」，三天後吃掉。

猴／腦力變金 點子成交

適合將閒置創意、技術、資訊變現，靈感就是財富。

《秘法》電腦或計算App上按八個「＄」符號，吹一口，象徵氣精算入庫。

雞／魅力吸金 桃花帶財

財運與形象綁定，外貌與專業感帶來業績翻倍，請保持亮麗出門。

《秘法》洗手後對掌心呼氣，並握緊雙手，心想「金手抓財」，想像把錢抓進口袋。

狗／誠信回補，人情財流

老朋友、回頭客帶來酬勞，忠誠換回財運。

《秘法》紅紙寫「財富安穩」放錢包，大年初一走春時到廟裡燒掉或丟外面垃圾桶。

豬／隨緣驚喜 好禮入袋

尾牙、抽獎、紅包偏財旺，財運如意又輕鬆。

《秘法》洗澡後大拇指擦閃粉指甲油，象徵「一指點金」，持續5~7天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。