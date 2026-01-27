快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

一路向上！未來幾年「四星座」越過越好…家庭幸福、事業旺翻

聯合新聞網／ 綜合報導
家庭財運示意圖。圖／AI生成
家庭財運示意圖。圖／AI生成

運氣這種事很難說，有些人的好運不是突然爆發，而是像緩緩上坡的列車，越走越久越穩。搜狐網分享，未來幾年有四個星座運勢大好，不只事業財運開花，家庭氛圍也愈來融洽，堪稱「愈過愈順」。

金牛座／穩扎穩打 事業家庭雙贏

金牛座走的是實力派路線，未來幾年事業節奏雖不急，但每一步都很踏實。金牛座長期投入的專業與經驗被看見，責任變多，也獲得升遷加薪。理財上穩健操作，資產大豐收。家庭中願意扛責任、顧全大局，是讓家人安心的重要角色。

巨蟹座／家裡是後盾 職場機會變多

巨蟹座的好運從家庭啟動。未來幾年有了家庭強力後援，巨蟹在職場更能放心發揮。巨蟹座工作上以細心、耐心累積好評，人際互動順暢，機會自然靠攏。也會把更多心力投入改善居家與生活品質，家庭溫度成為運勢後盾。

天秤座／社交助攻 家和萬事興

天秤座未來幾年社交運明顯加溫，人脈擴張、合作邀約變多。良好的溝通與協調能力，讓天秤在職場容易被信任、被看見。天秤座在家庭也懂得增加感情、化解摩擦，家庭氣氛輕鬆，家和萬事興。

射手座／事業突破 家庭笑聲連連

射手座心態樂觀、行動力爆發。未來幾年勇於嘗試新方向，事業容易迎來突破，生活中也願意帶著家人到處旅行、嘗試各種體驗，家庭笑聲變多，幸福感隨時間累積，生活過得越來越幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 財運

延伸閱讀

從不服老！三星座人老心不老…天秤追求生活品質、他靈魂自由

2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

獨處是頂級享受！「3星座」性格特別宅 社交場合根本耗電廠

天生存錢高手TOP 5 星座！金牛錢花刀口上、「第一名」精準記帳

相關新聞

未雨綢繆！三星座提前安排身後事...水瓶不想麻煩家人、他30歲就考慮遺囑

如果能在過世前安排好所以身後事，不僅能安心離去，更能使家人更加安心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個會提前安排身後事的星座，請參考太陽、月亮、水星、上升星座。

一路向上！未來幾年「四星座」越過越好…家庭幸福、事業旺翻

運氣這種事很難說，有些人的好運不是突然爆發，而是像緩緩上坡的列車，越走越久越穩。搜狐網分享，未來幾年有四個星座運勢大好，不只事業財運開花，家庭氛圍也愈來融洽，堪稱「愈過愈順」。

土地公公保佑我！命理師曝土地公有「三款」：求財祈福這樣拜

土地神是台灣民間信仰中的地方保護神，是具有福德的善鬼神。命理師王老師在臉書發佈影片，分享不同土地公適合參拜的人群，更指出3天最適合參拜的時間，快來看看你適合拜哪種土地公吧！

錢從哪裡來？天姚星開啟「四生肖」賺錢模式…猴站上舞台、羊社交圈進財

紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，臘月之後，天姚星能量被放大。在紫微斗數中，天姚星不只是桃花星，更是一股「被看見、被評價、被放大」的能量。當天姚啟動，金錢流動往往不再只是靠苦幹實幹，而是與形象、表現方式及市場眼光高度連動。2026年乙巳年臘月之後，四類生肖的賺錢模式將出現明顯轉變。

「四大生肖」第一季默默賺不炫富！兔人脈通錢脈、牛準備加薪

有些人不愛出風頭，做事向來低調，卻總能在關鍵時刻展現實力。搜狐網分享，今年第一季有四個生肖憑藉智慧與判斷力，默默累積財富，屬於「表面平靜、悄悄致富」的類型。

私房錢風水必看！偷偷放「這五處」錢滾錢…招財也納福

平時有存放私房錢的習慣，可以從風水來挑選藏匿位置，讓你的財運旺起來喔！旺好運推薦以下5個最適合招財的私房錢存放處，趕快試試看吧～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。