鬼迷心竅要當心！3星座馬年容易上當…獅子投資被騙、他被熟人捅一刀

在詐騙盛行的現代，所有人都應該警惕身邊的所有訊息，不一一昧相信他人的言語。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年容易被鬼迷心竅、容易被騙的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 獅子座／盡量避免 巨額投資

獅子座很容易相信身邊的人，今年要特別小心別被騙，尤其那些說「穩賺不賠、賠了算我」的這種人，只要聽到就要頭也不回走掉。更要注意金額較大的投資，一定要問過專業人員，經過多方確認再做出投資的決定。

TOP2 處女座／需要小心 認人不清

雖然處女座的頭腦很好，但對於有著多年交情的人很沒有防備心態，要特別小心。例如在簽合約之前一定要問過律師，也不要太輕易相信身邊朋友的意見，最好多確認一下文件的細節，才能保護好自己。

TOP1 牡羊座／突然失神 理智全無

牡羊座今年受到流年行星的影響，容易相信從天下掉下來的禮物，會因為面前的誘惑看不清真相。建議今年做重大決定前一定不要衝動，盡可能跟身邊的朋友確認再做決定。

