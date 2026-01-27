快訊

未雨綢繆！三星座提前安排身後事...水瓶不想麻煩家人、他30歲就考慮遺囑

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個會提前安排身後事的星座。圖/AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個會提前安排身後事的星座。圖/AI生成

如果能在過世前安排好所以身後事，不僅能安心離去，更能使家人更加安心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個會提前安排身後事的星座，請參考太陽、月亮、水星、上升星座。

TOP3 水瓶座／不想給家人添麻煩

水瓶座很尊重每個人的人生，希望所有人都把自己照顧好，理所當然會照顧好自身，甚至會提前規劃離世後的財產分配，大概在中年就會開始規劃了，加上他很尊重專業，會請教律師意見，目的就在不想給家人添麻煩。

TOP2 天蠍座／最後旅程 掌握在我

天蠍座老走就在思考生死議題，雖然不會說出來。加上天蠍座是細節控，喜歡去權衡利弊，到一定年紀後，會去規劃人生最重要的旅程該去哪裡，甚至葬禮形式、財產分配都早有安排。

TOP1 摩羯座／留下財產 提早安排

摩羯座在30歲後就會開始思考財產處理的問題了，因為他出社會後就會非常努力工作、會努力累積財產，即使自己出狀況，也能照顧好身旁所愛的人，為自己擬定一份詳細的遺囑，安排諸多細節。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 理財 遺囑

