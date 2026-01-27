拜拜不要只是「心裡默念」！命理師曝秘訣：讓聲音直達天聽

在民俗信仰中，許多人會透過拜拜的方式向神明祈求平安順遂。命理師王老師在臉書發佈影片，建議拜拜時一定要唸出來，才能讓神明清楚了解你的願望，如果怕被別人聽到，也可以小聲說。

拜拜時要不要唸出聲音呢？是否心裡默念也可以？王老師指出，可以小聲唸出來，但還是建議一定要「唸出來」。

王老師解釋，跟上台報告的原理類似，很多人心裡明明想好了，但是一上台講話就會變得很卡，能清清楚楚講出來才代表你真的想清楚了。

跟神明許願也一樣，透過言語把願望具體化，你的意念才會聚焦，想要做什麼事或還願回饋社會，把人事時地物通通講清楚。就跟不可以造口業一樣，你的聲音就是一種能量，會產生頻率，讓這份祈求更有力地跟神明產生共振，才能讓心願直達天聽。

怕被身邊的人知道怎麼辦？王老師建議，可以輕聲細語地跟神明說就好了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。